La reflexión viral de Toni Nadal sobre el bajo nivel del tenis actual

Toni Nadal se convirtió en uno de los grandes personajes del tenis mundial gracias a su labor de formador, primero y de entrenador, después, de su sobrino Rafa Nadal, en una unión que tuvo fin al término del año 2027. Toni dejó de entrenar al mejor deportista español de todos los tiempos tras llevarle a lo más alto y precisamente por ello sigue siendo una voz autorizada dentro del circuito. Su última opinión se ha hecho viral, y es que Nadal ha deslizado, con su particular estilo lo que muchos otros piensan sobre el nivel que actualmente tenemos en el circuito ATP.

Todo parte de una reflexión que comenzaría en una conversación con los hijos del propio Toni Nadal, quienes fueron los que le alertaron sobre los cambios entre lo sucedido en la pasada década y lo que vemos hoy en día en la ATP. Como reconoce Toni, una imagen del cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Montreal, con los ocho primeros del ranking –Nadal, Federer, Djokovic, Del Potro, Roddick…– disputando esta ronda, le permitió comprobar que es algo que ahora no se produce, ni en cuanto a nivel ni en representación de los mejores.

«Lo cierto es que en este US Open, la mitad de los 32 preclasificados como cabezas de serie han caído derrotados en las dos primeras rondas, y de los ocho primeros, tres no han logrado superar la segunda», reflexionaba Toni Nadal, quien se introducía en el debate de comparación de nivel a continuación. «Esto me ha llevado, unas semanas después, a seguir debatiendo con mis hijos durante la comida y a llegar a una primera conclusión de que los tenistas de primera fila de hace unos años eran mejores que los de la actualidad. Yo pienso que, muy probablemente, sea así. Que antes los jugadores eran sensiblemente mejores y bastante más competitivos que los del momento presente».

Lo que fue el cuadro perfecto de los cuartos de final del ATP de Montreal en 2009 🔥🔥 pic.twitter.com/khLBbKEYxs — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) August 12, 2023

Nadal admite la opinión de que los tenistas de teórica segunda fila han podido aumentar su nivel, y acercarse de esta manera a los ‘capos’ del ranking ATP. «La velocidad a la que se juega hoy propicia que se cometan muchos errores, conduce a que se pierda el hilo con mucha más facilidad, que sea mucho más complicado encadenar distintos torneos jugando bien y que se den con demasiada frecuencia estas mencionadas bajas sorprendentes», comentaba Toni.

Toni Nadal critica los errores en el tenis

En este artículo de opinión, publicado en el diario El País y que ha tenido mucho éxito en las redes sociales, Toni da con la clave que puede decidir el motivo de esta igualdad y la irregularidad actual de los mejores, más allá de Djokovic, Alcaraz y, en tiempos previos a su lesión, su sobrino Rafa Nadal. «El tenis actual está mucho más centrado en pegarle muy fuerte a la pelota en detrimento de otorgarle control y esto, claro está, dificulta mucho que se puedan marcar diferencias, pero también que se vean partidos bonitos. La semana pasada, por poner un ejemplo tan demoledor como real, vi un partido en el torneo de Cincinnati en el que se habían cometido 135 errores no forzados en tres sets. A mí esto me parece una auténtica barbaridad», comentaba.

La comparación que retrata al tenis actual

«Hemos situado a Roger Federer y a Alcaraz como los dos líderes de antaño y de la actualidad. El resto del panorama que se nos ha revelado ha dado una ventaja bastante clara a favor de los de la década anterior. El Djokovic actual está bastante por debajo del de hace cinco o diez años. Sin duda, Rafael superaría a Daniil Medvedev. Andy Murray sería mejor que Alexander Zverev y Stanislas Wawrinka estaría por encima de Casper Ruud. Juan Martín del Potro rebasaría a Andrey Rublev y creo que es evidente que lo mismo haría David Ferrer con Holger Rune», zanjaba Toni Nadal, con una valiente reflexión que ha sido aplaudida en las redes sociales y en la que, siempre desde el respeto, invita a asumir que, en este caso y en el escenario ATP, el tiempo pasado, sí fue mejor que el actual.