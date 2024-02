La reflexión de Kalvin Phillips sobre Guardiola: «Cuando dijo que tenía sobrepeso…»

Pep Guardiola está firmando una trayectoria sobresaliente en el Manchester City pero, como ya ocurrió en el Barcelona, ha salido rebotado con algún jugador que ha casado a la perfección con el técnico español. Uno de ellos es un Kalvin Phillips que tuvo que salir en los últimos días del mercado de invierno rumbo al West Ham ante la falta de oportunidades. Ahora, el centrocampista inglés ha opinado sobre su relación con el entrenador.

Kalvin Phillips fue fichado por Guardiola a golpe de talonario hace dos temporadas después de impresionar en el Leeds pero el centrocampista de ahora 28 años no consiguió triunfar a las órdenes del técnico catalán que en su día dijo en rueda de prensa que el jugador no participaba con el grupo porque había llegado con sobrepeso del Mundial de Qatar 2022.

Unas palabras que según relata Kalvin Phillips ahora le afectaron notablemente en su desempeño. «Cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso, tenía razón para hacerlo, pero hay formas, hay diferentes maneras de hacerlo. No estuve en desacuerdo con él, pero obviamente eso tuvo un gran impacto en mi confianza y en cómo me sentía. Mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi madre», ha dicho el futbolista en una entrevista reciente.

«La gente puede decir que tiene sobrepeso; para algunas personas el sobrepeso son 10 kg. Probablemente era 1,5 kg por encima de mi peso. Creo que, obviamente, Pep estaba frustrado porque no volví temprano a entrenar, pero fue simplemente una falta de comunicación entre la gente que trabajaba en el City y yo…», apuntó.

Phillips también quiso explicar todos los detalles sobre lo ocurrido tras el Mundial de Qatar. «Me dijeron que regresara en una fecha determinada y de todos modos siempre iba a regresar antes de esa fecha porque no había jugado mucho para Inglaterra durante el torneo. Me acababa de recuperar de mi lesión en el hombro, así que Pep quería que viniera el día después de terminar el torneo para poder participar en los amistosos. Nunca recibí esa información porque si me hubiera pedido que hubiera estado allí, lo habría hecho, hubiera ido sin pensarlo», señaló.

Kalvin Phillips y Guardiola

Tras salir del Manchester City, Kalvin Phillips también valoró su llegada al West Ham. «No habría estado en la Eurocopa de este verano si no me hubiera ido en enero. Hablé con el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, sobre algunos equipos un mes antes de la ventana de enero y él me influyó para quedarme en la Premier League en lugar de irme al extranjero. Pensé que West Ham era el lugar adecuado», dijo. «Busco regularidad, de lo contrario existía la posibilidad de que alguien más jugara en mi lugar y eso sería desgarrador», sentenció.