Gareth Bale marcó el 1-3 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. El extremo galés fue protagonista por ese tercer tanto y también por su celebración, porque hizo una especie de corte de mangas. ¿Sancionarán al galés?

Gareth Bale fue el autor del 1-3 en el derbi madrileño de este sábado. El futbolista galés marcó el tercero con un disparo cruzado desde el flanco izquierdo ante el que Oblak poco pudo hacer. El ariete madridista celebró el gol con una especie de corte de mangas dirigido hacia la afición del Atlético de Madrid, aunque Estrada Fernández no consideró sancionable ese gesto y todo quedó en eso. Obviamente, la imagen ha corrido como la pólvora como las redes, aunque nadie pueda saber a ciencia cierta que significada ese cruce de brazos de Bale…

¿Será sancionado el futbolista del Real Madrid por el Comité de Competición? Lo normal es que no, porque no suele actuar de oficio en este tipo de acciones. Cabe el hipotético y poco probable caso de que el Atlético de Madrid denuncie el gesto de Bale para que le sancionaran, pero resulta difícil de creer que el club colchonero lo hiciera, pues el Real Madrid también podría enviar imágenes y pedir sanciones para Correa, Lucas Hernández o Thomas por sus durísimas entradas en el derbi madrileño.

Además, los precedentes más recientes vienen a demostrar que Competición no suele entrar en este tipo de jugadas a posterior salvo que el jugador sí sea expulsado durante el encuentro. Así, Jordi Alba le hizo una peineta a la afición de Anoeta hace ahora algo más de un año, y el lateral azulgrana no fue sancionado, ni en el césped ni a posteriori. Tampoco hubo castigo para Darwin Machís tras hacer un corte de manga a La Romareda en un Zaragoza-Huesca en 2016. Ni para Pepe en 2011 en la final de la Copa del Rey disputada entre el Real Madrid y Barcelona, pues Undiano Mallenco no lo recogió en el acta. Curiosamente, todos ellos pidieron perdón tras esos gestos.

Hay precedente más antiguos y más famosos, como la peineta de Giovanni en un Clásico de la temporada 1997/18. El brasileño sí fue sancionado después con dos partidos, aunque el Comité de Competición le retiró uno de ellos por haber mostrado “arrepentimiento espontáneo”…