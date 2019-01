La lesión de Keylor Navas confirma el grave problema del Real Madrid esta temporada con las lesiones musculares. Más de 25 molestias de este tipo ha tenido el club blanco en lo que va de curso. Solo en lo que va de 2019 han caído seis jugadores.

El Real Madrid se desangra con las lesiones. Esta temporada las molestias musculares están siendo un auténtico quebradero para el equipo blanco, incapaz de tener listos a todos sus jugadores y con la enfermería cada vez más llena.

Esta vez le ha tocado a Keylor Navas lesionarse. El portero costarricense tiene una lesión en el aductor largo de la pierna derecha según el parte oficial. Otra lesión muscular en el Real Madrid y eso que el meta ‘tico’ solo ha jugado tres partidos de forma consecutiva.

El problema para el Real Madrid es que la lesión de Keylor no ha sido una cosa aislada sino un síntoma. Es el último de una larguísima lista que no cesa. Este año en el club blanco se han lesionado jugadores que hasta entonces no solían hacerlo, como puede ser el caso de Toni Kroos, Marcos Llorente, Courtois o el propio Keylor.

En lo que va de año han caído ya Keylor Navas, Jesús Vallejo (otra vez, sin jugar y por tercera vez en lo que va de temporada), Thibaut Courtois, Toni Kroos, Gareth Bale (un clásico en la enfermería) y Marcos Llorente (que se lesionó en el entrenamiento del 31 de diciembre). Todos ellos en un 2019 del que solo se llevan 18 días. Antes, de agosto a diciembre, hubo más.

En 2018 también los partes médicos del Real Madrid fueron abundantes. Asensio cayó en diciembre, al igual que lo haría Mariano, que se resentiría de esta forma de una lesión anterior. En noviembre, tras el partido ante el Celta de Vigo en Balaidos, se lesionaron Reguilón y Nacho en el mismo partido. Javi Sánchez, más tarde, también sufrió molestias que le tuvieron mucho tiempo apartado de los terrenos de juego.

Marcelo, tras el partido ante el Barcelona de finales de octubre en el Camp Nou, también sufrió molestias musculares, mismos problemas que tuvo Varane en las mismas fechas. Benzema, ahora con dudas por su posible operación en un dedo, también cayó por lesión muscular a inicios de octubre, aunque en ese caso fueron molestias muy mínimas.

Los dos laterales derechos, Carvajal y Odriozola, también sufrieron problemas musculares en el inicio de temporada en una época en la que el Real Madrid estuvo seriamente dañado por esta epidemia de lesiones que sigue. Hasta 27 musculares ha sufrido el equipo blanco esta temporada, una cantidad altísima teniendo además en cuenta que se está en el ecuador del curso.