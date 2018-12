Solari: “Me encanta Isco y le veo concentrado en el Mundial”

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, compareció en sala de prensa para analizar el debut de los blancos en el Mundial de Clubes frente a un viejo conocido en la competición, el Kashima Antlers. Durante su comparecencia habló de la situación en la que llega el equipo a este campeonato. Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Isco Alarcón.

Recibimiento en Abu Dhabi

“Quiero agradecer a la ciudad de Abu Dhabi por recibir al Real Madrid y a este torneo que me encanta, y que permite que los campeones de cada confederación estén aquí peleando por el título mundial y centren el foco del fútbol por unos días. Le damos la máxima importancia, que es la que tiene la cita. El Real Madrid ha tenido que ganar de nuevo la Champions League y lo han conseguido, una gesta extraordinaria. Ahora vamos a intentar ganar el título”.

Mourinho

“Tengo la máxima admiración y respeto por todos mis colegas, todos a nivel profesional y amateur que muchas veces son anónimos. Con más razón a los profesionales que han formado parte de este club y han hecho el máximo para que al club le vaya bien. Inquietarme como los ríos de especulaciones alrededor del Real Madrid, pero circulan todos los días y es normal

Isco y su implicación

“Estamos concentrados en hoy y en el partido de mañana. Veo a todos los jugadores metidos, a Isco y a los demás, lo ven con entusiasmo de una cita que ellos se han ganado. Cada jugador puede ser determinante mañana para pasar a la final”.

Todo por el Madrid

“Tengo la misma sensación que el primer día ante ustedes y la primera vez en 2013 para entrenar al cadete B y la primera como futbolista. Es entregar todo lo que pueda con respecto a lo que me concierna a mi trabajo cada día. Es mi forma de ver el fútbol”.

Kashima

“Creo que es un equipo que tiene más experiencia que hace dos años. Llegaba como invitado y ahora es campeón de su continente. El bloque es el mismo, tiene tres o cuatro extranjeros de calidad. Son rápidos, dinámicos y les gusta el fútbol directo. Tienen delanteros veloces y van a ser un digno rival.

¿Le gusta Isco?

“Me encanta Isco”

Valores del Madrid

“Yo me identifico con todos los valores que representa el Real Madrid. El Real Madrid tiene que ser un equipo dominador, que busque la victoria, que domine del principio, ataque, consiga goles y no se rinda bajo ninguna circunstancia. Para eso hay que trabajar mucho a nivel táctico, metodológico, técnico… por resumir me siento identificado con todos los valores futbolísticos que representa esta camiseta”.

Conquistas del equipo

“Mi trabajo es que estén al máximo de sus posibilidades, quien no lo esté lo consiga y quien lo esté lo sostenga. Luego tengo una labor difícil que es elegir quienes tienen que ingresar, quienes son los cambios y quiénes quedan fuera de la convocatoria. La gran mayoría del plantel está trabajando al 100%, enfocados y felices con este torneo en particular, también en Champions y Liga. Hemos viajado aquí con una alegría especial y sienten que es un premio al esfuerzo y haber ganado una Champions más, que es una gesta excepcional del club, va a ser difícil que se repita. A veces perdemos la justa medida de lo que ha hecho el Madrid”.

Dificultad del Mundial

“Es un punto de vista muy europeo. A mí me ha tocado venir a esta cita desde distintas confederaciones. Son campeones de sus confederaciones, primero hay que clasificar y ganar su propia Champions que no es fácil para ninguno. Aquí no hay equipos improvisados, sino equipos que han ganado a muchos otros. A mí me gustó el torneo desde que era pequeño. Este formato es más bonito aún pero también más difícil. Encima cambia el clima, el horario, el calendario… y toda una serie de circunstancias, pero de ninguna manera subestimaría a los rivales. Es una competición mundial y preciosa”