El zasca de Griezmann a Cristiano y Messi: “He venido por respeto a mis compañeros”

Antoine Griezmann sabía que no iba a ganar su primer Balón de Oro. El francés terminó tercero, pero eso no impidió al futbolista del Atlético de Madrid acudir a la gala celebrada en el Grand Palais de París y reprender a Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Neymar, los grandes ausentes en la ceremonia.

“No he conseguido ganar, vale. Pero estoy contento por el Mundial y la Europa League que he conseguido. Sabía que no iba a ganar el premio, pero he venido por respeto a mis compañeros y a todos los candidatos“, dijo el jugador rojiblanco.

Griezmann acudió a la gala cargado de ironía, ya que en las declaraciones antes de entrar al evento dejó polémica. “Parece que ganar una Champions League es más importante que ganar un Mundial”, aseveró. El jugador del Atlético no fue a hacer amigos a la gala de France Football.