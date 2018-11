Savio Bortolini: “Vinicius no es el nuevo Robinho”

Savio Bortolini, uno de los mejores dribladores que ha jugado en el Real Madrid, comparó a sus compatriotas Robinho y Vinicius en el terreno de juego. “No puedo ver a Vinicius como el nuevo Robinho, no me gusta hacer comparación en el fútbol, cada uno tiene su perfil, estilo, su momento, su época. No tienen nada que ver”, dijo sobre ambos.

No en vano, el que fuese jugador madridista durante cinco temporadas explicó que “son historias diferentes, la historia del Vinicius Junior en el Real Madrid tiene todo para ser rica, victoriosa, diferente de la historia del Robinho. No puedo hacer comparaciones”.

Por otra parte, Savio piensa que es muy pronto para pedir la titularidad para Vinicius. “Creo que es muy temprano para hacer un análisis. No podemos olvidar que es un chico de 18 años, es muy joven, tiene mucho por delante, no puede tener una precipitación por parte de él ni del club. Es muy pronto para decir si debe ser titular”, aseveró.

Por último, el carioca indicó que Vinicius está en el camino correcto para triunfar en el Real Madrid. “Creo que, con todo lo que está pasando, el camino está bien, poco a poco va a tomar esa cuestión sobre lo que significa el Real Madrid. Es muy pronto para tener una previsión de llegar a un club como el Real Madrid y ser titular con 18 años, es una cuestión de tiempo”, zanjó.