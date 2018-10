Hazard: “No quiero mentir, jugar en el Madrid es mi sueño desde niño”

Hazard ha vuelto a dejarse querer dejando claro que "jugar en el Madrid es mi sueño desde niño" Sobre su posible renovación dijo que: "No quiero decir que voy a firmar un nuevo contrato y luego no firmarlo"

Eden Hazard quiere jugar en el Real Madrid no lo oculta. La estrella del Chelsea volvió a lanzar un guiño al conjunto blanco después de la victoria del Chelsea este fin de semana ante el Southampton tras dejar claro ante la prensa inglesa que jugar en el Bernabéu es su “sueño desde niño”.

“El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con este club. Veremos. No quiero hablar de esto todos los días. No tengo tiempo, pero hablaremos de mi futuro pronto, eso creo”, dijo, según apunta la prensa inglesa.

Además, el jugador belga también habló sobre la posible renovación con el Chelsea, algo que parece complicado ya que sus posibilidades de jugar en el Bernabéu aumentan conforme pasa el tiempo. “Quiero lo mejor para mí, pero también lo mejor para el club, que me lo ha dado todo. No quiero decir que voy a firmar un nuevo contrato y luego no firmarlo. Veremos. A veces me despierto y pienso que me quiero ir. A veces me quiero quedar”, apuntó.

Cabe recordar que Hazard ya estuvo a punto de fichar por el Real Madrid este verano pero las altas pretensiones del Chelsea unido a que el atacante belga no se declaró en rebeldía fue clave para que el fichaje no se acabara haciendo.