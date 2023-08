La prueba del algodón. Eso es para el Atlético el partido de esta noche en Vallecas. Tras las victorias de Madrid y Barça todo lo que no sea salir con los tres puntos del estadio de la Calle Payaso Fofó será un paso atrás en las aspiraciones rojiblancas de pelear por el título porque antes de comenzar el choque los de Ancelotti están ya cinco puntos de distancia y los de Xavi a tres. Como diría Luis Aragonés: «ganar, ganar y volver a ganar». No le queda otra al equipo si no quiere volver a verse obligado a remar contra corriente.

Y no será precisamente una empresa sencilla porque enfrente va a encontrarse una versión XL del Rayo Vallecano, arrollador en un arranque de Liga en el que suma dos victorias, ambas fuera de casa. El de esta noche será el primer partido en su estadio de la plantilla que ahora dirige Francisco, heredero de Iraola que aspira a mejorar los resultados del bilbaíno y que parece contar con los mimbres necesarios para conseguirlo.

Simeone se queda sin Lemar, que no ha participado en los últimos entrenamientos, pero en cambio parece tener disponible a Joao. El portugués está en condiciones de entrar en la convocatoria, aunque dado que el mercado está a cinco días del cierre y ninguna de las dos partes quiere prolongar su vinculación, lo más probable es que no sea utilizado por si acaso. Vuelve Correa, también está al 100×00 Nahuel y Saúl se perfila como el sustituto del francés en medio campo. Por lo demás, no se esperan demasiadas novedades en la alineación.

El Atlético lleva cuatro victorias consecutivas en Vallecas, donde sólo ha perdido una vez con Simeone en el banquillo, pero las tres últimas han sido por la mínima y sufriendo, como sucedió sin ir más lejos el año pasado con un 1-2 agónico que hubo que mantener con el cuchillo entre los dientes. Pita José Luis Munuera Montero, de infausto recuerdo para los rojiblancos, y ese es un factor a tener en cuenta en una noche que marcará las aspiraciones colchoneras en un Campeonato que acaba de empezar, pero en el que cada error se paga con sangre. Para colmo, en el VAR estará Figueroa Vázquez, el del Athletic-Atlético del año pasado en San Mamés. Peligro doble.

Alineaciones probables:

Rayo: Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Aridane, Espino, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Trejo, Álvaro y Raúl de Tomás.

Atlético: Oblak, Molina, Azpilicueta, Savic, Hermoso, Carrasco, De Paul, Barrios, Saúl, Griezmann y Memphis.

Árbitros: Munuera Montero (campo), Figueroa Vázquez (VAR).

Estadio: Vallecas, 21.30 horas.