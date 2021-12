Raúl Fernández ha firmado una temporada de ensueño en la que estuvo luchando por el título de Moto2 hasta la última carrera en su año de rookie. La próxima campaña dará el salto a MotoGP donde volverá a compartir box con Remy Gardner. Un mes después de su última carrera, donde batió el récord de victorias de Marc Márquez, el piloto español atiende a OKDIARIO para analizar cómo ha sido este 2021 tan exitoso y sus objetivos para el 2022.

Pregunta: Si le dicen al principio de la temporada que en 2021 iba a luchar por el título de Moto2 hasta el final, ¿qué habría pensado?

Respuesta: Que estaba loco. Llevaba dos años impares muy malos y yo, que soy un supersticioso, decía «el tercer año impar me va a salir mal, el 21 me saldrá mal» y al final ha sido el mejor año de mi vida.

P: Una pena la caída en Misano 2, ¿cree que en ahí estuvo el Mundial?

R: El título estaba en todas las carreras. Cada carrera, el que gane coge 25 puntos y el que se cae no puntúa. Cada carrera cuenta lo mismo, no por estar llegando al final y tener todo encarado hay un punto que te marca más que otro. Para mí, por ejemplo, la caída en Misano es algo que no tenía que haber pasado pero fue un error de rookie lo que hice; mientras que la de Alemania sigo sin entender la razón de la caída. Esa me da más rabia porque lo tenía todo bastante claro. Esos 20 puntos me hubieran salvado a unas malas porque me veía con ritmo, posibilidades de ganar y luchar con Remy hasta la última vuelta. Pero nunca se sabe, ahora es fácil volver atrás.

P: Hubo momentos en Valencia, durante la carrera, en los que parecía que el título era posible…

R: Fue una lástima porque tuve un poco de mala suerte. Las personas que podían estar ahí se eliminaron al principio de carrera: Bezzecchi, Corsi, Garzó, que tenía mucho ritmo siempre, Manzi… esos tres, cuatro pilotos podrían haber dado guerra. Seguro que él (Gardner) habría sacado algo para no perderlo pero siempre quedará la duda. Al final, lo que digo, yo salí a Valencia a ganar y gané. Hay carreras que las he hecho peor y no he sido competitivo, así que bueno ahí no estaba el Mundial.

P: Acabó la temporada batiendo el récord de victorias de Marc Márquez.

R: Es bonito. El consuelo de perder el Mundial, te salva el hecho de batir a Márquez porque es una persona con 8 mundiales en su palmarés y, bueno, es Marc Márquez. Para mí ha sido un gran logro.

P: Y ahora MotoGP, eso son palabras mayores… ¿Qué tal fueron las primeras sensaciones con la nueva moto?

R: Bien. Aún queda trabajo. Es un proyecto muy joven todavía, que KTM tiene que seguir trabajando. Tienen las ideas bastante claras, quieren ganar y nosotros como pilotos también queremos ganar. Si juntamos nuestra mentalidad de ganar ya es un paso importante. Las primeras sensaciones con la moto fueron positivas, en dos días no eres consciente de lo que tienes. Cuando llevemos un poco más ya podré decir en qué situación nos encontramos realmente. A día de hoy no puedo ser muy directo porque no encuentro nada que mejorar. Sólo estoy adaptándome y haciendo kilómetros.

P: ¿Se llegó a plantear quedarse otro año en Moto2?

R: Al principio, antes del verano, me lo planteaba y en mi cabeza tenía la idea bastante clara. Me hubiera gustado ganar un Mundial antes de subir a MotoGP, pero realmente tienes un entorno que te aconseja, te ayuda, te apoya y en esto me siento muy afortunado. Tengo un entorno que es muy bueno en todo: me aconseja, piensa mucho en mí y eso es en lo que más me apoyo. Su decisión era subir y aquí estamos. A día de hoy creo que es la decisión correcta. Haciendo otro año en Moto2 habríamos corregido algún error, pero no el saber gestionar muchas cosas de la categoría que a la gente le ha costado tanto y a mí no. He tenido mucha suerte con el entorno que me ha tocado, los mecánicos… esto ha sido un gran paso.

P: Se han visto dos caras de Raúl Fernández, una antes de las vacaciones y otra después… ¿Qué cambió?

R: Creo que más que después de la vuelta de vacaciones, hubo un gran cambio después de Silverstone. Tras romperme el dedo se produjo un gran cambio, empecé a trabajar con Pep Font y empecé a entender mejor las cosas. Desde que empecé a trabajar con él hasta la última carrera, si no me llego a caer en Misano, todas las carreras las habría terminado primero segundo. El trabajo fue muy bueno en las últimas seis carreras. Para ser rookie no hay nada que criticar. Vine de la lesión recién operado y gané tres carreras seguidas. En Misano me fui al suelo por un error de rookie cuando lideraba la carrera, Portugal hice segundo y lo pasé mal con el neumático porque nos la jugamos y en Valencia volví a ganar. El final de año ha sido increíble y no hay ningún punto ni ninguna coma que ponerle.

P: ¿Quién ha sido su mayor apoyo esta temporada?

R: Mi familia y mi entorno, pero sobre todo mi familia. En el mundo de las motos la familia está muy mal mirada, ¿por qué se mete? etc. La familia le ha traído hasta aquí, ¿por qué no se va a meter? No es que no se vaya a meter es que la familia está siempre, cuando tu te caes y te rompes un brazo con 10 años como cuando te lo rompes con 20… van a estar siempre ahí. Cuando yo estuve en el hospital sólo vinieron mi familia y mi manager. No encontré a nadie del equipo y eso que estuve en Barcelona. Es difícil. No es para atacar al equipo ni mucho menos pero es para que veas quién está ahí cuando tienes problemas.

P: ¿Veremos a Raúl Fernández luchando por el título? Quartararo tampoco ganó en las categorías inferiores…

R: Entramos en una situación diferente. Él ya empezó en Yamaha, un proyecto que llevaba muchos años y una moto que la gente que llegaba ahí ya entendía muy bien. Yo entro en un proyecto que apenas lleva cuatro años (2022 será el quinto), desde 2017. Es un proyecto muy joven en el cual a veces tienen resultados y a veces no. Pelear por un Mundial cuando ni siquiera se han conseguido dos o tres victorias consecutivas es un poco difícil. Aparecen en algún circuito, hacen alguna carrera muy buena pero no terminan de ser consistentes. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar el año que viene para intentar luchar por algún Mundial en el futuro. El tronco es muy joven, vamos a dar pasitos firmes y veremos a ver qué pasa de aquí al futuro.

P: ¿Cuál es su objetivo para la próxima temporada?

R: Intentar luchar por el rookie del año. Ese es el único objetivo que tengo.

P: ¿Qué le pide al 2022?

R: Le pido hacer historia y ganar con una KTM en el año del debut, pero creo que eso es más jugar el Euromillones que la lotería (risas). Queda mucho trabajo todavía. Podremos hacerlo pero dentro de unos dos o tres años.

P: ¿En qué ha cambiado Raúl Fernández desde su llegada al Mundial en 2018 hasta ahora?

R: Lo que más ha cambiado es la cabeza. Te encuentras muchas personas en el camino del motociclismo pero no sabes cuántas te hacen bien y cuántas te hacen mal. La vida, año tras año, me ha enseñado a ver qué gente se arrima a ti y quién te apoya. Este año ha sido muy bonito pero ha habido otros que no han sido tan fáciles, y la gente que ha estado ahí luchando con nosotros en esos momentos se agradece. Cuando ganas todo el mundo viene y te da un abrazo. Esto es con lo que más he aprendido. También he aprendido a gestionar las emociones, especialmente desde Silverstone.