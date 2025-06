Rashford lanza un guiño al Barça: «Claro que me encantaría jugar con Lamine Yamal»

El nombre de Marcus Rashford vuelve a sonar con fuerza en clave azulgrana. En plena efervescencia del mercado de fichajes, el delantero inglés ha dejado claro su deseos y pretensiones de futuro, disparando las especulaciones sobre su posible fichaje por el Barça. «Sí, por supuesto. Todos queremos jugar con los mejores. Ojalá, veremos», respondió Rashford al ser preguntado si le gustaría compartir vestuario en el Barça con Lamine Yamal.

El internacional del Manchester United, hasta ahora cedido en el Aston Villa, se encuentra actualmente de vacaciones en Marbella y, a sus 27 años, afronta un punto de inflexión en su carrera. Tras un segundo tramo de temporada cedido con los villanos, todo indica que su etapa en Old Trafford podría estar llegando a su fin este mismo verano.

Rashford, que ha disputado 41 partidos esta campaña entre Manchester United y Aston Villa, firmando 11 goles y 9 asistencias, sabe que no es la primera opción del Barça para reforzar el ataque. Nico Williams y Luis Díaz ocupan la cabeza de esta carrera para hacer equipo con los Lamine y Raphinha, pero el atacante británico está dispuesto a esperar. Su voluntad de recalar en el conjunto de Hansi Flick es firme, y su entorno ha trasladado esa predisposición al club catalán, incluso con la posibilidad de aceptar una cesión o una rebaja salarial.

Ha sido en una entrevista informal en el canal de YouTube de los hermanos xBuyer, donde compartió 24 horas con ellos y dejó varios titulares interesantes. Rashford no solo expresó su admiración por Lamine Yamal, a quien calificó de «fuera de lo común» por su rendimiento con sólo 17 años, sino que fue más allá: «Es difícil describir con palabras lo que está haciendo. No debería estar haciendo esto con 16-17 años. Está jugando en la élite con tan solo 17 años, no creo que lo hayamos visto antes». Sobre su futuro, añadía: «No solo ahora, porque él va a mejorar. Dentro de tres años no sabemos lo que vamos a decir de él».

El delantero también habló sobre su evolución táctica y su perfil como jugador: «Me veo reflejado en Thierry Henry. Se sentía cómodo por la izquierda y también por el centro. Es un jugador libre. A medida que he ido creciendo, la posición de 9 se está haciendo más cómoda para mí». Unas palabras que refuerzan su polivalencia ofensiva, encajando en diferentes esquemas, incluso con una posible llegada simultánea de Nico Williams.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue su simpatía por España. Rashford no escondió su afinidad con el país: «España es un lugar bonito y no está muy lejos de casa. Si entreno aquí un tiempo largo, es genial porque mi familia puede venir a visitarme unos días; solo son tres horas de vuelo. Además, hace buen tiempo»-

En su historial personal, Rashford ha mostrado repetidamente su admiración por el Barça, un club con el que se identifica desde joven. En su once ideal histórico incluye a Xavi, Iniesta y Messi, y no ha ocultado nunca su interés por vestir de blaugrana. En sus redes sociales, incluso, suele interactuar con publicaciones de Lamine Yamal, a quien sigue de cerca.