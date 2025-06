El desafiante mensaje de Lamine antes de los 18: «Cada año se notará más la diferencia con los rivales»

Lamine Yamal tiene 17 años, pero ya ha saboreado las mieles del fútbol de élite tanto a nivel de selecciones como de clubes. Flamante campeón de Liga con el Barcelona, el joven extremo que en breve cumplirá la mayoría de edad tiene mucha confianza en su juego y lanza un mensaje desafiante a sus contrincantes, asegurando que «cada año se notará más la diferencia con los rivales». Además, cree que individualmente mejorará en «experiencia y juego», por lo que todavía será más difícil pararle sobre el terreno de juego.

El internacional español ha sido en el tercer y último protagonista de la serie documental Inside Barça 24/25 de Barça One donde se ha pronunciado sobre sus expectativas de futuro: «Creo que, por mi edad, mi cuerpo cambiará y crecerá más cada año y se notará más la diferencia con los otros rivales. Ahora mismo no se nota mucho, pero cada año será mayor, estaré más cómodo en el campo y también con mis compañeros».

A nivel colectivo, el candidato al Balón de Oro, considera clave para la gran temporada del Barcelona el triunfo en la Supercopa frente al Real Madrid. «Nadie se esperaba el segundo gol del Madrid, entonces nos tuvimos que concentrar y jugar todos juntos. La mentalidad del equipo ha cambiado mucho y este año es muy buena. Cuando marcó Ferran sabíamos que ganaríamos el partido», afirma el extremo derecho del Barcelona. «Era la primera final con la afición. Fue de los ambientes más bonitos en los que he estado. Me lo pasé muy bien, disfruté mucho, pero fue el primer partido en el que sufrí de verdad, era ganar o perder», añade Lamine Yamal, que elogia a sus compañeros: «Es muy fácil cuando juegas con jugadores de talla mundial como Raphinha y Robert. Cada pelota que les llega es gol, así que es increíble tenerlos en el equipo».

Un Lamine Yamal que estos días está dando mucho que hablar por algo que nada tiene que ver con el fútbol, sino por su faceta más privada. Y es que ha sido fotografiado junto a Fati Vázquez, una conocida influencer, disfrutando de las aguas cristalinas de la isla de Pantelleria, situada al sur de Sicilia, en Italia.

Tal y como se puede ver en el reportaje que ha publicado una conocida revista, ambos han disfrutado de una jornada a bordo de un barco. La creadora de contenido presumió de figura y bronceado desde la cubierta, mientras que el futbolista no podía parar de mirarla, según apunta la revista encargada de sacar a la luz estas imágenes. También se montaron juntos en una moto de agua en la que Fati se abrazó fuerte a Lamine, quien demostró tener una alta destreza para pilotar. Como no podía ser de otra manera, estas fotografías han desatado todo tipo de rumores la relación que mantienen.

