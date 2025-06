Raphinha rabia contra el Mundial de Clubes: «Es muy malo tener que renunciar a tus vacaciones…»

A Raphinha no le ha sentado nada bien que el Barcelona no haya podido disputar el Mundial de Clubes. El jugador brasileño ha cargado contra este torneo, minimizándole e incluso asegurando que es mejor estar de vacaciones que disputando la competición oficial por la FIFA. «Es muy malo tener que renunciar a tus vacaciones por jugar algo a lo que estás obligado», ha dicho Raphinha.

«En ningún momento nos preguntaron a los jugadores sobre nada (del Mundial de Clubes)», explica el futbolista brasileño. A él, como a todos sus compañeros en el Barcelona, era difícil que le preguntaran algo porque no lograron clasificarse para este torneo. Cabe recordar que si el Barça no está en Estados Unidos es porque fue incapaz de cumplir los requisitos, no tenía el suficiente ranking para estar en el torneo y le superó hasta el Atlético de Madrid, que ahora ha sido eliminado en primera ronda.

«Uno tiene que ir y punto, porque acatamos órdenes, tenemos que estar allí jugando. Y, como jugador de un club europeo, renunciar a mis vacaciones para jugar un nuevo torneo es muy complicado», añadió Raphinha en su alegato contra el Mundial de Clubes. La crítica, totalmente respetable y que pone el foco en el calendario y la falta de vacaciones, se lleva a cabo por parte de un jugador cuyo equipo no está en el torneo.

Para dar fuerza a su argumento, Raphinha puso los ejemplos de sus compatriotas Marquinhos y Lucas Beraldo, campeones de Champions con el PSG que apenas han tenido descanso, porque tras ello han tenido partidos internacionales con Brasil y ahora este Mundial de Clubes. Sin embargo, ahi también podría referirse Raphinha a los partidos de selecciones, y no al Mundial de Clubes.

«Renunciar a nuestras vacaciones por obligación es muy complicado porque es nuestro derecho; todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo merece al menos un mes de vacaciones, tres semanas, aunque sea. Y muchos de los que están jugando el Mundial no van a tener ni un mes», continuó Raphinha en un acto publicitario en Brasil.

La crítica, que abre el debate de las necesarias vacaciones de los futbolistas, se entiende por un futbolista que ha hecho una gran temporada con el Barcelona, pero que no está compitiendo en el Mundial de Clubes. Si los culés hubieran logrado clasificarse, quizá el análisis de Raphinha hubiera sido otro.

Sobre las vacaciones de Lamine Yamal

Preguntado por las mediáticas vacaciones que está teniendo su compañero Lamine Yamal, que se ha ido con Neymar, entre otras cosas, Raphinha ha bromeado y ha dicho que el futbolista español puede conseguir «lo que quiera»: «Yo creo que con el nivel que ha conseguido, tiene acceso a cualquier cosa que quiera, incluso a Neymar».

«Siendo brasileño, obviamente le dije que tenía que venir y conocer, y que obviamente Neymar le respondería. Creo que Neymar le dio todo el apoyo posible para que lograra aprovechar. Él buscó al mejor pieza del mundo», bromeó Raphinha sobre su compañero Lamine Yamal.