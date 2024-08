Ralf Schumacher señala a Briatore tras el feo de Alpine a su sobrino Mick: «Ni una llamada…»

Alpine falla en muchos sentidos. No sólo sobre el asfalto, donde últimamente cosechan más resultados negativos que positivos, sino también en las formas de comunicarse con sus personas más cercanas. Una de ellas es Mick Schumacher, que tuvo que enterarse del fichaje de Jack Doohan por la escudería francesa para 2025 mediante las redes sociales, una circunstancia que ha criticado con dureza su tío Ralf.

El ex piloto alemán, hermano de Michael Schumacher, arremetió contra Alpine recientemente en una entrevista por el feo de estos a su sobrino, al que ni siquiera avisaron de su elegido para el siguiente Mundial de Fórmula 1. Doohan acompañará a Pierre Gasly el año que viene, dando así el salto a la máxima categoría del deporte de motor.

El australiano de 21 años era el mejor posicionado en las quinielas para reemplazar a Esteban Ocon, pero entre los pilotos que barajaba Alpine también se encontraba Mick Schumacher, al que finalmente descartaron sin ni siquiera transmitírselo personalmente. No ha debido ser plato de buen gusto para el alemán, que compite actualmente en el Mundial de Resistencia con el hypercar del equipo francés.

Su tío, Ralf, desveló la manera en la que Mick se enteró de la noticia del fichaje de Doohan por Alpine en una entrevista con Bild: «La decisión de elegir a Doohan y no a Mick tenemos que respetarla, pero me parece decepcionante que se tuviera que enterar de ello por las redes sociales, por Instagram».

Ralf Schumacher señala a Briatore

Además, se dirigió directamente a Flavio Briatore, nombrado recientemente como asesor ejecutivo de Alpine en su regreso a la F1. «No es un buen estilo de Flavio y no porque no actúe apropiadamente en líneas generales, sino por todo lo que ocurrió en el pasado. Flavio ha celebrado grandes momentos con Michael y estuvo muy conectado con la familia Schumacher. Una llamada personal no habría sido difícil para él», dijo, recordando además la época que compartió junto a su hermano en Renault.

Quién es Jack Doohan

Recordemos que Doohan, el piloto que en cierta parte le ha quitado el sitio a Mick Schumacher, que dejó la F1 en 2023 tras pertenecer a Haas dos temporadas, dejará de ser reserva y debutará en 2025 tras varios años labrándose un hueco en la categoría reina.

El aussie, actual piloto reserva de la escudería, ha formado parte de Alpine desde que en 2022 se separara de la estructura júnior de Red Bull. El hijo del mítico Mick Doohan, excampeón del mundo de motociclismo de 500 cc, fue tercero en el Mundial de F2 en 2023 y ganó tres carreras largas. Además, fue segundo en el Mundial de F3 en 2021.

Doohan ya ha ocupado el asiento de Alpine en F1 durante los entrenamientos libres de seis Grandes Premios en los últimos tres años, donde también ha participado en pruebas privadas y ha adquirido con ello bastante experiencia al volante de un monoplaza.

«Estoy muy feliz de asegurar la promoción a un asiento de carreras a tiempo completo en 2025 con BWT Alpine F1 Team», declaró Jack Doohan a su escudería, añadiendo que está «muy agradecido por la confianza y la fe de la alta dirección del equipo».