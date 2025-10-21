Rajada monumental de Mendilibar: «Es muy difícil que yo pueda ganar en Barcelona…»

El entrenador del Olympiacos, el español José Luis Mendilibar, cargó este martes contra el arbitraje del suizo Urs Schnyder, y aseguró que, en cuanto su equipo se ha metido en el partido les «han sacado», sin que ellos hayan hecho «nada mal».

«Lo habéis visto todos. En cuanto nos hemos metido en el partido, nos han sacado, sin hacer nosotros nada mal. Ha habido otro que ha cometido los errores», analizó el técnico vasco en la rueda de prensa posterior al partido en el Estadio Olímpico Lluís Companys, de Barcelona, que su equipo perdió por 6-1 contra el Barça.

Mendilibar opinó que, tras el 2-1, que les había situado en una posición «de poder disputar el partido y complicar la vida al Barça», el árbitro cometió «dos decisiones que no son acertadas».

«En la segunda amarilla (a Gonzalo Hezze), el balón lo lleva mi jugador, medio le agarran y ni le roza. Me parece una locura. Y en el penalti, mi portero se da cuenta que no llega y recoge los brazos para no tocarle», relató.

Mendilibar expresó su frustración por el hecho de que una segunda amarilla no pueda ser revisada por el VAR: «Es increíble que no se pueda ver una jugada tan determinante en el VAR, pero yo no pinto nada. Pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo».

«El que vea el resultado y no haya visto el partido dirá que nos han metido un meneo, y no ha sido así. Hemos sido nosotros mismos, hemos jugado como queríamos jugar, sabiendo que al Barça también le gusta esto porque si sale de la presión puede generar peligro. Esta es mi idea y no voy a cambiarla», concluyó.