Rajada histórica de Juanfran contra el arbitraje: «¡Esto es la Liga española! ¡No puede ser!»

El jugador del Málaga Juanfran Moreno no pudo contener su indignación después del partido que enfrentó a los malagueños contra el Tenerife. El madrileño explotó al no ser capaz de entender el penalti que ponía por delante a los locales y en el que es el delantero Enric Gallego el que derriba al defensa.

Juanfran Moreno lo ha vuelto a hacer. Le han vuelto a joder la vida. Mítico pie de campo en el Heliodoro. pic.twitter.com/SGoyilKXCN — firmoelempate (@firmoelempate) September 19, 2022

«Como le voy a hacer penalti, esto es la Liga española no puede ser. No es penalti, lo hemos visto todos. Lo he visto repetido. ¿Cómo puede pitar penalti en la Liga española? Un respeto, por favor. ¿Para qué está el VAR? Lo acabo de ver, no es penalti. Yo estaba convencido de que no era penalti. Estaba yo por delante de Enric. Desde el suelo he pensado… lo va a quitar. A los cinco segundos nos ha dicho ‘penalti confirmado’. Este penalti tiene que verlo el árbitro. Hemos recibido dos amarillas en cuatro faltas, no es normal», afirmó el defensa.

Y prosiguió: «Cuando he visto el penalti, puedo decir que estoy muy sorprendido. Estoy por delante del balón, es que no meto ni la pierna. Hemos vuelto a perder. Tenemos que mejorar. No quiero parecer que me excuso en esto. Pero hoy en día con el arbitraje que tenemos en España no podemos permitir este tipo de errores».