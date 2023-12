Nadal: «Hay muchas opciones de que esta sea mi última gira en Australia»

Rafa Nadal está de vuelta en las pistas tras más de seis meses apartado de las mismas por lesión, y lo hará en Australia, concretamente en el torneo de Brisbane. Antes de su estreno en individuales frente a Dominic Thiem, y de su debut en dobles junto a Marc López, el balear atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa para explicar los motivos de su regreso y por qué eligió este torneo para hacer su reaparición. Además, el ex número uno del mundo también habló sobre su futuro y dejó claro que esta puede ser la última gira australiana de su carrera.

Respecto a su regreso en Brisbane, Nadal comentó: «Me hace muy feliz estar de vuelta en Brisbane. Aunque sólo jugué una vez aquí en 2017 y volví en 2018. Estuve entrenando aquí toda la semana pero no pude jugar porque tuve una pequeña lesión. De las dos veces guardo recuerdos positivos. Ambas semanas pue disfrutar y preparar los torneos. Y aunque los resultados de 207 no fueran perfectos, fue un gran regreso para mí».

«Si no recuerdo mal perdí con Raonic en cuartos de final. Fue una buena forma de volver y de preparar el Open de Australia 2017, donde llegué a la final tras varios años sin hacerlo. Tengo buenas sensaciones por volver. Creo que por eso decidí estar aquí la primera semana de la temporada. Decidí estar aquí porque me dio buenas sensaciones en el pasado. Quería volver en un sitio familiar para mí y que me trajera buenos recuerdos», agregó.

Ante la pregunta de si puede ser su última gira en Australia, Rafa Nadal contestó: «El problema cuando digo que es mi última temporada, es que no puedo predecir al 100% qué pasará en el futuro. Es evidente que hay muchas opciones de que esta sea mi última gira en Australia, pero si estoy aquí el próximo año, no me recordéis que dije que era el último».

«Es altamente probable. No sé cómo voy a pasar los próximos seis meses. No sé si mi cuerpo me dejará disfrutar del tenis tanto como he hecho los últimos 20 años. Si me deja ser competitivo, no me importa ganar los torneos más importantes, sino la manera en la que me sienta feliz: sentir que puedo entrar a la pista y jugar contra cualquiera. No me importa si gano o pierdo. Si logro tener esa sensación…», afirmó Rafa Nadal.

«Si les preguntas a mis compañeros no te van a decir que Rafa Nadal es un desastre», dijo el español entre risas al ser preguntado por lo que piensan los tenistas sobre su estado de forma en su regreso. «Lo que digan no tiene mucho valor porque si yo estuviera en su posición tampoco diría cosas malas de otro tenista. Si soy realista, estoy feliz por la forma en la que estoy entrenando. No tengo las expectativas que tenía en el pasado. Hace un año me operaron y no he tenido mucho tiempo para alcanzar un nivel decente. Para mí lo que pase después es imprevisible, y en lo que respecta a la competición, es difícil de decir», añadió.

Por último, Rafa Nadal habló de las sensaciones sobre su regreso: «Eché de menos estar listo para competir. No lo he podido hacer porque, durante este tiempo, mi cuerpo no estaba preparado. Cuando te sientes mal, no puedes competir. Echaba de menos estar sano y despertarme sin dolor y tener la oportunidad de tener una vida normal. Y cuando empecé a sentirme preparado, como ahora, estaba seguro que estaría impaciente por que llegase la competición. Eso me gusta. Si no tuviera la determinación y la pasión no estaría aquí».