Raducanu deja clara su relación con Carlos Alcaraz: «Somos…»

Emma Raducanu no quiere que la bola de nieve sobre una relación sentimental con Carlos Alcaraz crezca más de lo normal. La tenista británica, que será pareja de dobles mixto con el murciano en el US Open, respondió tajantemente a una hipotética relación: «Somos solo amigos». La jugadora, de 22 años, había sido vista con el español en varios entrenamientos previos a Wimbledon.

Los rumores se habían convertido en algo incesante en las redes sociales desde hacía algunas semanas. «Solo somos amigos», repitió entre risas Raducanu, después de participar ayer viernes en un anuncio publicitario de la marca de agua Evian junto al español. Ambos tenistas pelotearon en una de las pistas de Wimbledon, además de posar en una sesión fotográfica para promocionar esta bebida.

Raducanu nunca ha ocultado su admiración hacia un Alcaraz al que ha ido a ver en algunos partidos esta temporada. Sin ir más lejos, la semana pasada Raducanu apareció en Londres para asistir al partido de semifinales de Queen’s que Alcaraz jugó contra Roberto Bautista. «Ella será la jefa», dijo Alcaraz cuando fue preguntado por la dupla con Raducanu.

«El Abierto de Estados Unidos nos ofreció la oportunidad de jugar dobles mixtos. Estoy con muchas ganas, creo que va a ser genial. Conozco a Emma desde hace bastante tiempo y tengo buena relación con ella», añadió el murciano en aquel momento.

El origen del vínculo entre Emma Raducanu y Carlos Alcaraz se remonta a 2021, cuando ambos irrumpieron en el circuito con fuerza. «Nos conocimos más ese año. Yo avancé en Wimbledon y él también. Ganó en cinco sets en la primera ronda y luego brilló en el US Open. Recuerdo que jugaba siempre el día antes que yo y me gustaba seguirlo. Desde entonces, hemos estado en contacto», confesó Emma. Pero su conexión no empezó cuando ya eran campeones, sino mucho antes. «Éramos amigos y hablábamos incluso antes de ganar nada», reconocía la tenista.