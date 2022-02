Un año más llega la Super Bowl 2022 y muchos se preguntan por los artistas que actuarán en el intermedio de uno de los partidos más mediáticos del deporte mundial. Este año, el descanso del choque que jugarán Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams estará marcado por el rap. Los más prestigiosos cantantes del género hip-hop estarán sobre el verde del SoFi Stadium llenando de ritmo y color las gradas del recinto ubicado en Los Ángeles.

No importa si una persona sigue el día a día del fútbol americano o no, lo cierto es que la madrugada que se disputa la Super Bowl 2022, muchos no quieren perderse el espectáculo que supone un partido de tal magnitud. En casa con las cervezas y un picoteo o en un bar rodeado de amigos y otras personas que van a disfrutar del encuentro y de toda la parafernalia que lo rodea, por unas horas nos convertimos en verdaderos amantes de este deporte que es capaz de paralizar el mundo.

Y de toda esa parafernalia, además del espectáculo que siempre ofrecen los dos equipos que están sobre el verde, también hay que destacar los famosos y caros anuncios, pero, sobre todo, la actuación en el descanso. Y es que el mini concierto que se da en el intermedio, lleno de luces, colores, bailarines, artistas de renombre, etc., no tienen nada que envidiar a la gira del cantante o grupo que más monte el show organice en los mejores recintos del mundo.

Este año el concierto correrá a cargo de artistas que de esto saben, y mucho. Su música ha sido escuchada por todo el globo terráqueo y la experiencia que acumulan a sus espaldas garantizan que este espectáculo podría entrar en la historia al ser de las más épicas. En la Super Bowl LVI el público que asista al SoFi Stadium y los espectadores que lo vean por televisión podrán disfrutar de un elenco de oro formado por míticos como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Poco se puede decir de ellos. Dr. Dre y Snoop Dogg están entre los más grandes de su género musical y es muy raro encontrar a alguien que nunca haya escuchado alguna de sus canciones. El primero de ellos, tras su gran carrera artística, se convirtió en uno de los mayores productores del mundo y estará acompañado por otros cantantes con los que ya ha trabajado anteriormente.

Eminem, uno de los grandes descubrimientos de Dr. Dre, posiblemente haya perdido esa fama que se ganó en la primera década de este siglo, pero el cantante nacido en Misuri sigue haciendo gala de esas letras satíricas que le encumbraron al olimpo del rap y del hip-hop estadounidense. Estarán acompañados por la dilatada trayectoria de Mary J. Blige y de otro de los artistas del momento como es Kendrick Lamar.

Viendo el elenco que formarán parte del espectáculo de la Super Bowl 2022 no cabe duda de que dará que hablar. Como cada año, las canciones y el decorado están bajo secreto de sumario y habrá que esperar al 13 de febrero cuando, bajo los focos del SoFi Stadium de Inglewood, California, estos gigantes de la música se vistan con sus mejores galas y den uno de los mayores espectáculos en el descanso del partido por excelencia del fútbol americano.