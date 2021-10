Tras meses de muchas especulaciones, la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), ha revelado a través de sus redes sociales los artistas que actuarán en el mayor evento deportivo del año en Estados Unidos, la Super Bowl.

El hip hop reinará en la Super Bowl 2022. Después de varios años en los que el gran evento deportivo ha estado presidido por estilos musicales muy diferentes, un año más, seguirán en la misma línea. En esta ocasión, apostando por el estilo musical norteamericano por excelencia.

De esta forma, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, serán los artistas que se suban al escenario del medio tiempo del evento deportivo del año. Una plantilla de artistas que nada tiene que ver con las elecciones de los años anteriores, cuando los ritmos latinos inundaron la Super Bowl de la mano de Shakira y Jennifer Lopez, o The Weeknd el año pasado con sus hits internacionales.

. @DrDre and @SnoopDogg preview the upcoming #SBLVI #PepsiHalftime show from SoFi Stadium in Inglewood, CA. 🎤🌴 pic.twitter.com/IIo5jsctqB

Será el próximo 13 de febrero cuando el el SoFi Stadium de Inglewood, California, se inundará del talento de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. Todos ellos, ya se preparan para su espectáculo más grande hasta la fecha.

«La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera», expresó Dr. Dre tras conocerse la noticia de que actuaría en la Super Bowl.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021