Quién es Max Holloway: títulos, edad, récord, peso y todo sobre el rival de Ilia Topuria

Max Holloway (4 de diciembre de 1991, Hawái) será el rival de Ilia Topuria este sábado 26 de octubre en la UFC 308 que se celebra en el Etihad Arena de Abu Dabi. El hispanogeorgiano defenderá su título de campeón del mundo del peso pluma ante el luchador americano que fue el rey de la categoría entre junio de 2017 a diciembre de 2019. Actualmente posee el cinturón BMF que valora al deportista de las artes marciales mixtas más popular ante la afición… pero no lo pondrá en juego. Topuria parte como favorito ante un Holloway que quiere dar la sorpresa en el desierto.

Ilia Topuria se sube este sábado al octágono por primera vez desde que el pasado mes de febrero hiciera historia consiguiendo el título de campeón del mundo del peso pluma ante Alexander Volkanovski. Tras ponerse el cinturón por primera vez citó a Connor McGregor para su próxima pelea con sede en Madrid pero la leyenda de las artes marciales mixtas acabó rehusando por problemas de calendario. Así que ante la falta de rivales de gran pedigrí, la opción de Max Holloway acabó siendo la mejor después de que el americano noqueara a Justin Gaethje en la UFC 300.

En esa velada el ex campeón del peso pluma de la UFC se hizo con el cinturón BMF (Baddest Mother Fucker) distinción que no entiende de categorías y que premia al El Tipo Más Malo de todas las artes marciales mixtas. Esta era la gran motivación de Topuria, convertirse en el único luchador con dos cinturones, pero finalmente esta distinción no estará en juego.

Títulos y récord de Max Holloway en la UFC

Max Holloway es una de las leyendas de las artes marciales mixtas. Durante su exitosa carrera ha participado en la categoría de peso pluma y ligero, habiendo sido campeón de la primera entre junio de 2017 y diciembre de 2019. Actualmente ocupa el puesto número 2 de la clasificación mundial sólo por detrás de Ilia Topuria, que hace su primera defensa del título.

Max Holloway se presenta en la pelea contra Ilia Topuria con un récord de 26 victorias y siete derrotas en las 33 ocasiones que se ha metido en el octágono. Su mejor triunfo fue ante José Aldo el pasado el 3 de junio de 2017, día en el que logró el título de campeón del mundo de peso pluma. Blessed, como es conocido el luchador, perdió el cinturón ante Volkanovski, rival que perdió ante Topuria que derrotó al americano en tres ocasiones.

Edad y peso de Max Holloway

Max Holloway llega al combate ante Ilia Topuria con 32 años, cinco más que el hispanogeorgiano. El americano tiene una estatura de 1,80 metros de altura (10 centímetros más que el actual campeón) y tendrá que dar un límite de peso máximo de 145 lb (65,8 kg).

Ilia Topuria vs Max Holloway

Ilia Topuria tiene dos objetivos ante Max Holloway: defender el título de campeón de peso pluma por primera vez y ser el primer luchador que noquea al americano, que en sus 33 victorias nunca ha sido noqueado. Por ello la misión del hispanogeorgiano es noquearlo antes del tercer asalto. «Estoy listo no para 5 rounds, para 10 para siempre. Lo finalizaré antes», dijo en la rueda de prensa previa al combate del próximo sábado.

«Llamarlo el mejor boxeador de la UFC es una vergüenza pero es un gran striker con mucha experiencia. El sábado por la noche el sentirá algo que ningún rival le ha presentado. Será completamente diferente», dijo sobre las habilidades de su rival. Sobre la diferencia entre ambos dejó claro que: «Hay diferencias. La forma en la que domino el octógono. ¿Qué evolución habéis visto en Holloway? Quizás en el striking. De eso hablo. Yo puedo hacer todo, todo el tiempo».

Max Holloway también aprovechó la conferencia ante los medios para atacar a Topuria, del que dejó claro que es un imitador de McGregor. «Este tipo es un imitador. Ya sabes, hasta los tatuajes, su aura, o la forma en que se acerca a las peleas. Está tratando de copiarlo», dijo sobre el campeón, al que también analizó.

«Todo el mundo golpea, todo el mundo lucha. Todo el mundo hace lucha greco-romana, como quieras llamarlo… lo que hace, esto es todo. Artes marciales mixtas, y lo está poniendo bastante bien para sí mismo. Pero quiero decir, como él está diciendo lo de esta nueva generación, yo sólo soy un par de años mayor que él, y he estado aquí. Cuando yo tenía su edad, yo tenía como todos mis títulos ganados y defensas del título», dijo.

También opinó sobre la condición de favorito de Topuria. «Sí, ya veremos qué pasa. Ya sabes, nunca se sabe. Nunca sabes lo que puede pasar. Sé que habló de su cardio. Él cree que tiene cardio, pero la mayor parte del tiempo aparece al principio de sus peleas… No puedo esperar, chicos. Será algo especial el sábado por la noche», apuntó.