Qué ha pasado con Dani Olmo: por qué no está inscrito, en qué equipo jugará, contrato y última hora

Situación muy complicada la que vive Dani Olmo. Uno de los mejores futbolistas de la Liga, internacional con España y clave para Luis de la Fuente en la última Eurocopa, no está inscrito con el Barcelona para la segunda parte de la temporada. Es decir, no puede jugar ya con el Barça, porque tal y como figura en el reglamento tanto de la Liga (que es quien tramita las licencias) como en el de la Federación, un futbolista con una licencia cancelada (es el caso de Dani Olmo, también el de Pau Víctor) no se puede activar en el mismo club.

Así, Dani Olmo, que le costó al Barcelona unos 60 millones de euros el pasado verano, está en un limbo, oficialmente forma parte de la plantilla del Barcelona, pero no podrá jugar en los partidos que le quedan al equipo culé. La propia Liga y Federación ya lo han oficializado: ni Dani Olmo ni Pau Víctor forman parte de la plantilla, en la que sí aparece Christensen, el futbolista danés que no formaba parte de licencias de la Liga de agosto a diciembre por grave lesión (motivo por el que se pudo inscribir a Dani Olmo en el pasado verano).

¿Por qué no está inscrito Dani Olmo?

Lo que hizo el Barcelona a la desesperada en las últimas horas del 31 de diciembre fue pedir a la Federación una nueva licencia para ambos jugadores. Es decir, como si no hubiera pasado nada y fueran fichajes totalmente nuevos en verano. Al constatar de que no tenían el dinero para poder inscribir a Dani Olmo (que llegaba por el negocio de los palcos VIP del nuevo Camp Nou), se inventaron la fórmula de pedir una nueva licencia. Y eso ha sido rechazado.

Esa licencia tiene que ser aprobada por la Federación Española, pero aunque la RFEF diera el visto bueno (algo que jamás ha pasado), es la Liga quien también tiene que aceptarlo, toda vez que es el organismo presidido por Javier Tebas el que tramita las fichas. Y la Liga ya explicó que el Barcelona no presentó ninguna alternativa para poder hacer las inscripciones, por lo que -y como figura en la web oficial de la Liga- ya no tienen la licencia para jugar.

Última hora sobre el caso Dani Olmo

El internacional español se queda sin ficha y no puede jugar ni una sola competición, ni Liga ni Copa ni Champions ni tampoco con la selección española. RFEF y Liga no tramitan su ficha porque no pueden, porque tienen que cumplir las normas. Al Barcelona le queda ahora ir a la justicia ordinaria para lograr una medida cautelar y también, como hará, ir al Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para lograr la cautelarísima.

En qué equipo jugará Dani Olmo

El futuro de Dani Olmo es una incógnita. Oficialmente, pertenece al Barcelona y podrá seguir entrenando con sus compañeros del conjunto azulgrana, pero no podrá jugar en los partidos de Liga, ya que el Barça no ha logrado inscribirle.

Así, Olmo queda libre a partir de ahora, porque así tiene una cláusula liberatoria si no estaba inscrito en algún momento, pero eso no significa que le tenga porque fichar otro club. Será decisión de otros equipos ir o no a por un futbolista de gran calidad. Dani Olmo tiene contrato con el Barcelona, lo sigue teniendo. Lo que no tiene ahora es la ficha federativa para jugar desde este momento y hasta el final de la presente temporada.

El contrato de Dani Olmo con el Barcelona

El Barcelona fichó el pasado mes de agosto a Dani Olmo por unos 60 millones procedente del Leipzig alemán. El futbolista español tiene contrato para seis temporadas, ese contrato finaliza el 30 de junio de 2030 y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Ese es el dinero que tendría que pagar cualquier equipo si quiere fichar a Dani Olmo, aunque evidentemente siempre están las negociaciones para rebajar el precio.