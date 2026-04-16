¿Por qué no se corre el GP de Arabia Saudí del Mundial de Fórmula 1 2026?

El GP de Arabia Saudí de Fórmula 1 estaba previsto para este fin de semana y se tuvo que cancelar por la guerra de Irán. En estos momentos, la FIA está estudiando la opción de colocar en el calendario esta carrera para el próximo mes de diciembre, entre Catar y Abu Dhabi. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el GP de Arabia Saudí de Fórmula 1.

Los mejores pilotos de la Fórmula 1 no se presentarán este fin de semana en el circuito de Yeda. El GP de Arabia Saudí, que debía disputarse entre el 17 y 19 de abril, fue cancelado en su día tras estallar el conflicto en Oriente Medio. La FIA también tomó la decisión de, por motivos de seguridad, suspender el GP de Bahréin que debía haberse celebrado la pasada semana, por lo que el paddock estará de vacaciones hasta el primer fin de semana de mayo, cuando el Gran Circo volverá en el Gran Premio de Miami.

Por qué no hay Fórmula 1 este fin de semana

La FIA confirmó en un comunicado el pasado mes de marzo que, tras llevar a cabo «evaluaciones muy cuidadosas», «quedan totalmente suspendidas» las carreras del Mundial de Fórmula 1 que debían disputarse en Bahréin y Arabia Saudí.

«Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril», informó la FIA sobre el GP de Arabia Saudí.

Por qué motivo se canceló el GP de Arabia Saudí de F1

El GP de Arabia Saudí se canceló por motivos de seguridad después de que estallara el conflicto de Oriente Medio y las bombas de Irán fueran directas a bases de Estados Unidos situadas en países del Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí. Por ello, la FIA tomó la decisión tras el estallido del conflicto; la organización que dirige el Mundial de Fórmula 1 tomó la decisión de cancelar las carreras que debían disputarse en este mes de abril.

Esto supone un parón en el calendario desde el pasado GP de Japón, que se celebró el pasado domingo 29 de marzo, hasta el primer fin de semana de mayo, en el que tendrá lugar el GP de Miami en Estados Unidos. En total, más de un mes en el que los equipos aprovecharán para poner a punto y mejorar los monoplazas después de las últimas quejas sobre el cambio de normativa en el Gran Circo.

¿Se correrá el GP de Arabia Saudí de F1?

Esta es la pregunta del millón. El GP de Arabia Saudí fue cancelado en su día, pero eso no quiere decir que no se vaya a celebrar. Las últimas informaciones apuntan a la posibilidad de reubicarlo en el calendario entre las dos últimas carreras del Mundial, en el mes de diciembre. Así que una primera idea pasaría por encajarlo entre Qatar y Abu Dhabi. Este plan habría sido rechazado por los equipos por las dificultades logísticas de trasladar la infraestructura con tan poca diferencia. En las próximas semanas se tomará una decisión definitiva que pasa por reubicarlo en el calendario o la cancelación definitiva.