El nuevo circo de la Fórmula 1 toca fondo: desplome en audiencias y pilotos en ‘huelga’

Esta Fórmula 1 no engancha. Ni los pilotos en su mayoría están contentos con este nuevo reglamento, ni la gran parte de la prensa y, lo más importante (para el propio campeonato), tampoco lo están los aficionados. Lando Norris, vigente campeón del mundo, fue bastante claro al término del criticadísimo Gran Premio de Japón: «No importa lo que digamos nosotros. Mientras los aficionados lo disfruten, eso es lo que importa. Los pilotos no lo disfrutamos».

Así respondía el piloto de McLaren cuando le preguntaban si la FIA remodelará el reglamento estrenado hace menos de un mes en Melbourne. La voz de Norris es una de las muchas que se han pronunciado, especialmente tras lo ocurrido en el circuito de Suzuka con el accidente de Oliver Bearman, contra el Mundial 2026.

En España y Francia, países que recopilan buena parte de la afición europea de la F1, el desplome en audiencias es considerable. Comenzando por el nuestro, la carrera en Japón bajó en un 49% respecto a los espectadores que madrugaron el año pasado para disfrutarla. En algún momento, la prueba congregó a 82.000 personas, mientras que en el momento más alto de seguimiento en 2025 fue de 124.000.

En Francia, la bajada fue del 43% (de 705.000 a 404.000) e Italia es el único país que ascendió (de 824.000 a 1.662.000), un auge propiciado por una razón de peso: la posibilidad real cada fin de semana de que un piloto italiano gane la carrera, Kimi Antonelli. Y es que la ‘desaparición’ de Fernando Alonso y Carlos Sainz también es uno de los motivos que explican este hastío de la F1 en España.

Ni Sainz ni Alonso en la pomada

La lógica indica que el aficionado cuya pasión se guíe más por cómo les vaya a los pilotos españoles que por las carreras en sí no se ha despertado para ver cómo Sainz lucha por el top 10 en el mejor de los casos y Alonso completar todas las vueltas de una prueba sin que el motor falle o las vibraciones le impidan continuar, como en China. De hecho, él mismo admitió que en Suzuka hizo un sobreesfuerzo, en primer lugar para viajar después de ser padre y por terminar en la ‘casa’ de Honda.

Desde luego que el rendimiento actual tanto de Williams como de Aston Martin no representa ningún aliciente para el público español, que se ha bajado de esta F1. Si este calvario con Sainz y Alonso no fuera ya razón suficiente como para dejar de lado las carreras, escuchar los mensajes de la amplia mayoría de los protagonistas de este circo la hace aún menos atractiva.

Desde la llamada de atención del propio Sainz a la FIA tras el accidente de Bearman, en un claro ejemplo de pérdida de energía con un piloto embalado por detrás que se ve obligado a esquivar al que está recargando, al premonitorio discurso de Alonso antes de la carrera en Suzuka hablando del nulo entretenimiento en esta F1 o al destructor mensaje del tetracampeón del mundo, Max Verstappen.

La Fórmula 1 desengancha a todos en 2026

La figura del holandés está siendo la más crítica en este comienzo de año, ilustrando incluso al campeonato que se puede quedar sin uno de sus mayores baluartes porque le ha dejado de apasionar este deporte. Acabados casi por completo los adelantamientos reales en pista, los rompecabezas estratégicos que, además de suponer un reto para las escuderías, también lo hacían para el aficionado desde su casa, el desplome de seguimiento es real.

Algo que no deja de ser contradictorio, dado que hasta alguien a quien se le puede considerar un bienqueda como Norris afirma que los pilotos ya no importan, sólo los aficionados. Parece que a gran parte de estos también les ha dejado de importar este circo y eso ya sí es preocupante para la Fórmula 1 y la FOM, que están obligadas a reaccionar para que su producto reflote cuanto antes. Por delante, más de un mes hasta Miami… donde habrá juicio de muchas partes.