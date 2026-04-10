¿Por qué se canceló el GP de Bahréin del Mundial de Fórmula 1 2026?

Por qué no hay Fórmula 1 este fín de semana El motivo de la suspensión se debe a la creciente del conflicto armado en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Por ello, la propia organización no ha querido correr ningún tipo de riesgo y tomó la decisión de suspender de forma provisional los Grandes Premios cercanos a estos territorios, como es el caso de Bahréin y Arabia Saudí. Esto ha provocado que afecte directamente a las grandes competiciones internacionales deportivas, al igual que ha sucedido con MotoGP y su Gran Premio de Qatar, que también ha sido suspendido y recolocado en el calendario.

Todo para garantizar la seguridad de los pilotos, equipos al completo y personal de la organización, al igual que los seguidores que iban a desplazarse hasta las gradas del trazado qatarí.

Motivo por el que se canceló el GP de Bahréin de F1

Una decisión que, tras ser meditada, fue anunciada a través de los canales de la organización. La FIA aseguró que tanto el GP de Bahréin como el de Arabia Saudí «no se celebrarán en el próximo mes de abril» debido a «la situación actual en Oriente Medio».

«Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril», puntualizó la F1 en su perfil oficial de twitter.

Por lo tanto, estos próximos dos fines de semana no habrá competición, lo que le dará algo de margen a las escuderías para que sigan trabajando en sus monoplazas y ganar ese punto extra de cara al resto de carreras en el calendario.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Cuándo se correrá el GP de Bahréin de Fórmula 1

Hasta el momento, la FIA no ha comunicado o recolocado en el calendario ambas pruebas de la temporada, e incluso podría darse una suspensión definitiva debido a la situación tan crítica que existe en estos momentos en Oriente Medio. «Fue una decisión difícil, lamentablemente es la correcta en este momento, dada la situación actual en Oriente Medio. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores su apoyo y comprensión, ya que esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales. Estamos ansiosos por volver a reunirnos con ellos tan pronto como las circunstancias lo permitan», destacó Stefano Domenicali, presidente y CEO de F1