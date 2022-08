¿A qué hora juega Rafa Nadal contra Rinky Hijikata y dónde ver el US Open 2022 en directo?

El mejor tenista de la historia, Rafa Nadal, comienza su participación en una nueva edición del US Open 2022 y tendrá delante a Rinky Hijikata en el encuentro de primera ronda que se jugará en el Arthur Ashe Stadium. El manacorí tiene el objetivo claro de seguir agrandando su leyenda con un nuevo Grand Slam, que sería el 23º en su cuenta particular y el tercero del año después de ganar el Open de Australia y su favorito: Roland Garros.

Novak Djokovic no podrá participar en el US Open 2022 porque Estados Unidos no levantó finalmente el veto a los tenistas extranjeros no vacunados, así que Rafa Nadal tiene la gran oportunidad de seguir haciendo historia. Que su máximo rival en la lucha por los Grand Slam no esté es una oportunidad de oro para el manacorí, al que el sorteo le ha deparado que pueda enfrentarse con Carlos Alcaraz en las semifinales del torneo neoyorquino.

Rafa Nadal ha ganado en cuatro ocasiones el US Open y en esta edición volverá a intentar sumar la quinta. El tenista balear no ha estado en las dos últimas ediciones y, de hecho, el último partido que disputó en este campeonato fue la final en 2019 que ganó a Daniil Medvedev. Por delante tendrá un camino complicado para poder levantar su quinto título, pero todos conocemos cómo es el manacorí, capaz de hacer cualquier cosa, por lo que es uno de los candidatos a proclamarse campeón.

Delante tendrá a Rinky Hijikata, contra el que nunca se ha enfrentado. De hecho, hay una estadística que marca la gran diferencia que existen entre ambos. El australiano ha jugado tres partidos en el circuito de la ATP y sólo ha ganado uno, mientras que Rafa Nadal cuenta con más de 1.000 victorias en toda su carrera. Una diferencia abismal en números, pero que también debe ser plasmada sobre la pista.

Cuándo juega Rafa Nadal en el US Open 2022

Arranca el US Open 2022 para Rafa Nadal, que debuta en la madrugada del martes 30 de agosto al miércoles 31 contra Rinky Hijikata. El tenista manacorí tendrá delante al joven australiano en uno de los duelos más desiguales de la primera ronda del Grand Slam neoyorquino. El choque entre Rafa Nadal y Rinky Hijikata todavía no tiene hora de inicio en el Arthur Ashe Stadium, pero será a partir de la 1:00 de la madrugada (una hora menos en las Islas Canarias).

Dónde ver en directo por TV a Rafa Nadal en el US Open 2022

Rafa Nadal arranca su participación en el US Open 2022 con la intención de ganar su tercer Grand Slam del año y los aficionados españoles no querrán perderse ningún partido del manacorí en el torneo que se disputa en Nueva York. El partido de primera ronda contra Rinky Hijikata se podrá seguir en directo y en vivo online por televisión a través del canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas como Movistar+ o Dazn, entre otros. Además, también se puede seguir en streaming en Eurosport Player.