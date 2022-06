Quartararo renueva con Yamaha hasta 2024

El líder del Mundial de MotoGP y vigente campeón del mundo de la categoría reina, Fabio Quartararo, ha renovado con Yamaha por dos temporadas, hasta 2024. Aunque ha habido que esperar hasta la novena cita del Mundial todos los caminos llevaban a este final ya que ambos forman una sociedad perfecta.

«Estoy muy feliz de anunciaros a todos que voy a continuar en Yamaha dos años más. En el pasado, subir a MotoGP con Yamaha y después al equipo de fábrica fueron decisiones muy fáciles de tomar. Yamaha ha creído en mí desde el principio y eso es algo que no me puedo tomar a la ligera. Pero como he dicho, el nuevo acuerdo es una decisión importante, estoy en un momento importante de mi carrera y por eso quería tomarme un poco más de tiempo para estar seguro de mi decisión», explicó Quartararo tras anunciar su renovación.

El piloto francés reconoció que que cree firmemente «en el proyecto» de Yamaha y que quiere seguir creciendo de la mano de la fábrica nipona: «Ahora que hemos confirmado oficialmente nuestra decisión de continuar nuestro camino juntos, nos podemos concentrar totalmente en la temporada actual. Me gustaría dar las gracias a las personas que me rodean, que siempre me ayudan y me apoyan, así como a los fans que me animan, de verdad que siento su aliento».

Por su parte, el director del equipo, Lin Jarvis, comentó que «con Fabio sabemos que siempre pondrá el 100% de esfuerzo, y le hemos asegurado que Yamaha hará lo mismo e invertiremos en futuros desarrollos para que juntos podamos pelear por los títulos de MotoGP en los próximos años».

Yamaha ha encontrado en Quartararo al líder que tanto tiempo andaba buscando para volver a lo más alto. Desde que Jorge Lorenzo lograra su tercer mundial, la fábrica japonesa no había vuelto a conquistar el campeonato de pilotos hasta que lo hiciera el francés el curso pasado mientras este es líder con ocho puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró.