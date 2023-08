El canadiense Anne Andres, un hombre transgénero de 40 años que se identifica como una mujer, estableció un récord nacional femenino en una competición de levantamiento de pesas este domingo en Manitoba (Canadá). Compitió en la categoría Female Masters Unequiped, superando cómodamente a las otras dos competidoras de la división. El levantamiento de Andres no sólo fue aplastante en la categoría sino que lo habría colocado entre los levantadores de pesas masculinos de mejor desempeño en todo el campeonato. Esta victoria ha originado la protesta de algunas deportistas del Sindicato Canadiense de Levantamiento de Pesas (CPU) afirmando que el récord lo ganó un «hombre de género masculino» y por lo tanto «no es legítimo», acusando también a los funcionarios deportivos de «discriminación contra las competidoras femeninas».

La ley transgénero en el deporte canadiense

La política de autodeterminación de género que está vigente en Canadá, permite que los atletas como Anne Andres, puedan participar en competencias de levantamiento de pesas femenino. Ya que participan en competencias basadas únicamente en su género preferido y sin exigirles qué envíen información sobre sus transiciones médicas. Esto atrajo la atención de deportistas como Riley Gaines, la nadadora criticó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, asegurando que «El récord de Andres es un levantamiento mediocre realizado por un levantador de pesas masculino mediocre porque el sindicato canadiense de levantamiento de pesas está discriminando a las atletas femeninas», así lo expuso Gaines, refiriéndose a Andres como hombre, mientras subtitulaba su publicación como: » El desdén radical de Trudeau por las mujeres».

April Hutchinson, una levantadora de pesas canadiense también habló después de la actuación de Andres:»Ha sido muy desalentador, ese récord nacional que rompió: las atletas lo han estado persiguiendo durante años. Estamos hablando de atletas de élite que han estado entrenando, y entrenando, y entrenando. Sirve para mostrar las ventajas, las ventajas fisiológicas que un hombre tiene sobre una mujer, ya sea masa muscular, densidad ósea o capacidad pulmonar».

Un récord no oficial

La competidora trans estableció un récord nacional femenino canadiense y un récord mundial no oficial de levantamiento de pesas femenino en el Campeonato Canadiense Occidental 2023 de la Canadian Powerlifting Union. Andres obtuvo una puntuación total de 597,5 kg en la que se incluye la suma del peso más pesado levantado para la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Una puntuación de levantamiento de pesas en la que superó por más de 200 kg a la de la mujer con mejor rendimiento en la misma clase, los 387,5 kg de SuJan Gil. Actualmente, gracias su físico masculino que le otorga una apabullante superioridad frente al resto sus competidoras, tiene múltiples récords y ha obtenido el primer lugar en nueve de las once competencias en las que ha participado durante los últimos cuatro años.

Reacción mediática

Alardeando de su éxito, Andres compartió un vídeo en su cuenta de Instagram de su participación donde se le puede ver compitiendo contra atletas femeninas, seguido de un texto en el que asegura que no le «importan los registros», solo «estar allí con sus amigos». Del mismo modo, un video en el que se burla de los récords de levantamiento de pesas de otras mujeres se ha hecho viral acumulando casi dos millones de visitas. Andres ha aprovechado su cuenta de Instagram para preguntar: «¿Por qué es tan malo el banco de mujeres? […] Me refiero al banco estándar en la competencia de levantamiento de pesas para mujeres, literalmente no entiendo por qué es tan malo”. A lo que varios usuarios han respondido que «su participación conduce a resultados injustos y permite que los hombres biológicos dominen los deportes femeninos».