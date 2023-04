Un hombre se inscribe como mujer en una competición de halterofilia y acaba batiendo un récord

Siguen produciéndose casos polémicos en torno a la transexualidad en el deporte. Uno de los últimos ha sido en una competición de halterofilia en Alberta, Canadá, donde Avi Silverberg, entrenador de levantamiento de pesas del equipo nacional, participó en una competición femenina declarándose a si mismo mujer pese a ser realmente un hombre. Esto hizo que rompiera el récord (167,5 kilos) en press de banca hasta la fecha en una medida de protesta contra las reglas que permiten que cualquier persona compita como mujer.

Esta polémica viene a raíz de la participación en los últimos años de Anne Andres, atleta transexual que poseía todos los récords de levantamientos de peso. De hecho, ella misma estaba también en la misma competición. Esta había ganado ocho de las nueve competiciones en las que ha estado desde que hace cuatro años participa en la categoría femenina.

Ella misma se encargó de defenderse de ser una mujer al haber «superado todos los pasos»: «Me operé. Puedo demostrar sin ningún género de dudas que he superado todos los pasos, lo que significa que cualquiera que sea el organismo rector que decida tomar decisiones, o pasaré esa prueba. En realidad, me preocupo por las mujeres en el deporte porque soy una mujer en el deporte».

