La primera gran crisis del megaproyecto de Arabia Saudí

Hace apenas unos meses, desde Arabia Saudí daban un golpe de efecto al fútbol tal y como lo conocíamos, a base de sus infinitos petrodólares. Cristiano Ronaldo llegaba en el mercado de invierno al Al Nassr y, desde entonces, le seguirían muchos jugadores de clubes top europeos. Sin embargo, la burbuja del fútbol saudí ha ido pinchándose poco a poco. Si en verano eran muchos futbolistas los que desfilaban en busca de un gran contrato que les permitiera solucionar su vida y la de generaciones posteriores, en este mercado invernal son varios los que quieren salir, como ha hecho ya Henderson y como puede suceder también con Juanmi, Benzema o Laporte.

La Saudi Pro League fue la segunda liga en gasto en verano, logrando que grandes jugadores de la talla de Neymar, Mané, Kanté, Firmino, Brozovic, Mahrez, Edouard Mendy, Kessié, Milinkovic-Savic… fueron algunos de los que se marcharon a Arabia Saudí. Gracias a que desde el país tiraron la casa por la ventana, consiguieron hacer una liga plagada de estrellas y, hasta cierto punto, atractiva.

Pero no es oro todo lo que reluce y ya hay varios futbolistas que se están arrepintiendo de haber llegado a Arabia, dejando Europa. Uno de ellos ha sido Aymeric Laporte, que se ha pronunciado en los últimos días, dejando claro que no se ha «planteado» la posibilidad de irse, pero que está «decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer».

El ex del Athletic y del Manchester City y todavía internacional con España, no ha dudado en hablar claramente de su situación en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. «Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final todo es adaptación», ha destacado. Sin embargo, el central ha señalado que no ha sido nada «fácil». «Hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno. Estamos trabajando en ello todos los días, negociando por así decirlo, y viendo si mejora un poco porque esto también es algo nuevo para ellos», señala el defensor, que no descarta en un futuro próximo «si la dinámica sigue así».

Pero no sólo Laporte ha sido el único en mostrar su desacuerdo o en rebelarse contra sus clubes. Sin ir más lejos, Karim Benzema se ha quedado fuera de la gira del equipo por decisión técnica de Marcelo Gallardo. El técnico lo hizo después de que el delantero galo no se presentara a dos entrenamientos tras las vacaciones, una vez finalizada la primera vuelta del campeonato. Entre los motivos esgrimió que se encontraba atrapado en las islas Mauricio y que por esa razón no pudo viajar.

El futuro del ex del Real Madrid está en cuestión apenas seis meses después de enrolarse en el Al-Ittihad. También lo está el de Neymar. El brasileño sufrió una lesión de gravedad y, de cara a poder hacer nuevos fichajes, han decidido quitarle la ficha en el Al-Hilal.

En lo que implica al fútbol español también cabe destacar la figura de Juanmi. El delantero estaba cedido por el Betis al Al-Riyadh pero la operación se ha cancelado antes de lo previsto. El Betis ha roto la ecsión y ahora medita poder cederlo al Cádiz, que se jugará la permanencia hasta el final de la Liga. Sería el primer futbolista español en dejar la liga saudí, apenas seis meses después de su llegada.

Pero no es el único. Henderson ha dejado ya su respectivo club, el Al-Ettifaq, y ha regresado a Europa. No ha vuelto al Liverpool, pero se ha marchado a un Ajax con el que ha firmado hasta 2026. De esta forma, el veterano futbolista británico continuará ligado a uno de los campeonatos más importantes del viejo continente.

Cristiano sale en defensa de Arabia Saudí

En las últimas horas, al igual que se han producido discursos contrarios al modelo establecido por la Liga y por las condiciones de vida en el país, han llegado también alegatos a favor. Uno de los que se ha pronunciado ha sido Cristiano Ronaldo, que ha salido en defensa de la competición, llegando a compararla con la Ligue 1 francesa, en clara referencia a Mbappé.

El luso señaló que: «La Liga saudí no es peor que la Ligue 1. La Saudí Pro League es más competitiva que la Ligue 1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa».