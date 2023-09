La primera conquista china de Carlos Alcaraz

Después de unas semanas de descanso, necesarias en el plano físico y en el plano mental, Carlos Alcaraz regresa a la competición en territorio desconocido, China, como parte de un nuevo reto de cuantos alimentan la ambición insaciable de un jugador que apunta a seguir haciendo historia. Pekín, primero y Shanghai, una semana después, serán los próximos escenarios de un Alcaraz de estreno pero con los mismos objetivos de siempre.

Alcaraz lleva dos años en la más absoluta élite, a los que hay que sumar un tramo final de 2021 en el que ya se le podía considerar una realidad como tenista profesional, pero hasta ahora, no ha podido competir de manera oficial en China, un país que tiene un papel destacado en el calendario ATP, pero del que no se ha sabido nada en términos competitivos desde 2019. El motivo no es otro que el coronavirus, que hizo que desde el gigante asiático se decidiera por la suspensión de las competiciones tenísticas hasta este 2023, con la pandemia ya superada.

Por tanto, Alcaraz hará su primera aparición en China y lo hará como ídolo mediático, gran estrella y por partida doble. La ausencia de Novak Djokovic de la gira asiática nos dejará casi dos meses sin el número uno del ranking ATP, puesto al que aspira a volver Carlos en dos semanas y media de competición en las que partirá como principal candidato al triunfo, primero en el torneo ATP 500 de Pekín y más tarde en el Masters 1000 de Shanghai.

El número uno, objetivo de Alcaraz

Alcaraz no esconde su voluntad de hacerse con el número uno del ranking ATP y quiere que China sea su aliado, en unas pistas rápidas que favorecen a su juego, al que también le resultará positivo el descanso de las últimas semanas. «Ahora mismo, mi principal objetivo es el número 1. Es algo que tengo en mi mente cada vez que entreno, en cada torneo. Vengo aquí con la motivación extra de recuperar el N1 en la Race, y también en el Ranking», aseguraba Carlos en el Media Day del ATP 500 de Pekín.

Asimismo, el tenista español confesaba que de alguna manera, cierra el círculo como profesional al poder jugar en China. «Era como diferente, como que faltaba algo. Por fin puedo venir. Siempre he querido venir aquí y jugar enfrente del público chino y sentir lo que me han dicho que sentían los jugadores, que se vive mucho tenis», confesó Alcaraz ante la prensa.

👋🏻 Beijing! Con muchas ganas de volver a jugar! 🤩 pic.twitter.com/r19WPu5bLy — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 26, 2023

Los rivales de Carlos Alcaraz en Pekín

El debut de Carlos Alcaraz en el torneo ATP 500 de Pekín se dará ante el tenista alemán Yannick Hanfmann, un jugador peligroso y que proviene de la fase previa, por lo que ya cuenta con un rodaje en el torneo. Pese a tratarse de una competición, la de la capital de China, de tercera categoría en el escalafón del circuito, el cuadro de Alcaraz tiene muchas dificultades, y podría encontrarse en su camino hacia la final con jugadores de la talla de Karen Khachanov –en segunda ronda–, Casper Ruud, Holger Rune o Jannik Sinner. En el otro lado del cuadro, el favorito para llegar a la final es su verdugo en el US Open, Daniil Medvedev.