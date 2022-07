El presidente del Celta llama traidor a Denis Suárez y pide perdón por fichar a Santi Mina

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, compareció en rueda de prensa en la mañana de este jueves para aclarar dos de los temas que, según él, «están afectando mucho a la imagen del club». Estos dos temas son los casos de Santi Mina y Denis Suárez, donde ambos jugadores no cuentan para el club vigués por diferentes motivos.

El club, de la mano de su presidente, quiere desprenderse de ambos jugadores este mismo verano, pero ninguno de los dos ha aceptado las ofertas de otros clubes que les han trasladado. En el caso de Denis Suárez, el problema viene de lejos, a raíz del conflicto entre su agencia de representación y el club. En el caso de Santi Mina, el club no cuenta con él tras la condena por abuso sexual que tiene abierta con la Justicia.

Por ambos temas, Carlos Mouriño quiso hablar seriamente de ambos temas, pero Denis se llevó la peor parte: “Lleva un año haciendo una campaña de desprestigio hacia el club y no nos queda más remedio que salir a aclarar esas situaciones. Tuvimos un problema con él y con todos los jugadores que pertenecían a su agencia, entre los que estaba Iago Aspas. Con todos buscamos una solución razonable y todos los chicos respondieron favorablemente para quedarse con el Celta. El problema de Denis viene de esa fecha, en la cual nosotros nos sentimos muy traicionados. Es un jugador que gana una millonada y que vende a uno de los nuestros para ganar 40 o 50 mil euros. Es una traición al club y a la cantera del Celta. Él mantiene el conflicto hablando de la situación. Su único fin es perjudicar al Celta”.

Pero sus ataques hacia el mediapunta no quedaron ahí: “Le hemos pasado cuatro ofertas de equipos que le pagaban más que el Celta, pero como beneficiaba al Celta porque el Celta compraba o intercambiaba un jugador por otro, las rechazó todas. Hubo un equipo que le pagaba doce millones de euros netos y los rechazó porque perjudicaba al Celta. Hubo un equipo que jugaba Champions y le pidió una barbaridad para que no se hiciera la operación. Denis nos quiere forzar a que le dejemos ir libre para así poder fichar gratis por otro equipo y ganar más dinero. A uno de los equipos que le conseguimos, su entorno llamó a ese equipo para preguntarle cuánto más le pagarían si se fuera gratis. No lo voy a permitir aunque eso me impida tener más presupuesto. Ahora dice que está muy ofendido porque lo hemos apartado del equipo».

Por último, el presidente se mostró tajante en su postura de no contar con el mediapunta para el proyecto deportivo: «Denis no va a salir del Celta bajo ningún concepto salvo que el Celta esté de acuerdo con el traspaso. Respetaremos sus derechos y seguirá cobrando, pero con las presiones no nos va a mover de nuestra postura. No entra en nuestro proyecto deportivo y en el contrato no pone que tenga que jugar los partidos. Muchos jugadores se quedaron sin jugar con sus equipos fuera de España, la única denuncia fue la de Denis».

También ataca a Santi Mina

En cuanto al problema con Santi Mina, el presidente se mostró arrepentido al volver a ficharle cuando la denuncia ya estaba abierta y no haber incluido una cláusula liberatoria en caso de ser declarado culpable: «Me ilusioné demasiado con la ‘Operación Retorno’ y me equivoqué al no tomar precauciones cuando la causa ya estaba abierta. Sus agentes me aseguraron que era mentira, que había una campaña de extorsión y me equivoqué. Pido disculpas a la afición”.

Para finalizar la rueda de prensa, Mouriño reconoció que el hecho de que ambos jugadores permanezcan en el club sin jugar supone un gran perjuicio para la elaboración del proyecto deportivo: “Entre Denis y Mina se llevan el 20% del presupuesto de la plantilla. Nos afecta mucho para la planificación y nos va a llevar a no reforzar el equipo como lo teníamos pensado”.