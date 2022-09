Jan Oblak tiene muy complicado llegar al derbi del domingo. El portero esloveno entrenó este viernes en solitario en las instalaciones de Majadahonda y se llevó las manos a la zona dolorida en varias ocasiones. Las sensaciones no son buenas, pero al tratarse de un golpe puede que el cuerpo lo absorba a tiempo. Quedan dos días para el partido y será el propio domingo por la mañana cuando será sometido a una prueba de última hora para determinar si está o no en condiciones de jugar.

En el día libre que Simeone concedió a la plantilla en la jornada de hoy -salvo a los lesionados, por supuesto-, Oblak compareció en el campo de entrenamiento junto al preparador de porteros Pablo Vercellone y uno de sus entrenadores personales. El esloveno se sometió a una sesión intensa y sus gestos delataron que la prueba no había sido lo satisfactoria que cabría esperar. De hecho, en la parte final, tras tocarse varias veces la zona en la que recibió el impacto de Reinildo en el Reale Arena, bajó el ritmo de manera considerable. No se puede decir que esté descartado, pero sí que es complicado que pueda llegar a tiempo.

Oblak forzó para jugar el primer partido de Champions ante el Oporto, en el que por cierto tuvo una gran actuación, pero luego ya no pudo jugar ni ante el Celta ni ante el Bayer Leverkusen. De lo que pase el domingo ante el Real Madrid dependerá también su convocatoria con la selección eslovena para disputar los próximos choques de la Europa Nations League.

El que sí está totalmente descartado es Lemar. El francés no está recuperado de la contractura que sufrió ante el Celta y no será de la partida, al igual que Reguilón, aunque en el caso del lateral ya se sabía cuando se le fichó del Tottenham que iba a estar bastante tiempo en el dique seco. La duda ahora es saber si llegarán a tiempo Savic y Giménez, que hoy trabajaron en el gimnasio. Parece que tiene más posibilidades el montenegrino que el uruguayo, aunque también habrá que esperar en sus casos hasta última hora. De no poder jugar, la línea de centrales la formarán Felipe, Witsel y Reinildo, con Hermoso esperando su oportunidad en el banquillo.