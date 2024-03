Preocupación en el Barça por un posible agujero de 10 millones por la Champions

Eduardo Inda reveló en El Chiringuito de Jugones la cantidad que se expone a perder el Barça si cae ante el Nápoles en octavos de la Champions. El conjunto culé tiene entre las previsiones de sus ingresos avanzar hasta cuartos de final, por lo que si no lo hacen perderían 10,6 millones de euros. Esa es la cantidad que les correspondería por pasar la eliminatoria de octavos de final frente a los italianos, por lo que si no lo hacen, no sólo se quedarán sin ellos, sino que también los perderían, al tenerlos presupuestados en sus cuentas anuales.

«Hay preocupación en el Barça porque el presupuesto está hecho pensando en que se llega a cuartos y si caen la merma de dinero rondaría los 10 millones de euros. Parecen cifras de poco dinero en el fútbol, pero el Barça tiene una deuda que le tiene contra las cuerdas de más de 1.500 millones y no sumar esos 10 millones es una tragedia. Están rezando todo lo rezable para que sigan en la Champions. Dejarían de ingresar ese dinero y su economía no está para tirar cohetes», señaló Eduardo Inda en el programa que dirige Josep Pedrerol.

El Barça–Nápoles que este martes se disputa en Montjuic es prácticamente una final para los azulgranas. Los de Xavi se juegan mantenerse vivos en la máxima competición, donde no consiguen avanzar hasta cuartos desde la temporada 2019-20. Fue entonces cuando sufrieron la esperpéntica goleada a manos del Bayern de Múnich por 8-2, en una eliminatoria que por la pandemia se disputó a partido único en Lisboa.

Ahora, tienen la oportunidad de regresar entre los ocho mejores del continente. Pero no lo tienen nada fácil. Enfrente tendrán a un Nápoles al que no consiguieron ganar en el Diego Armando Maradona, a pesar de que los italianos llegaban en el peor momento de la temporada. Ahora, casi un mes después, tendrán que doblegarles en Montjuic.

La llegada de Calzona al banquillo napolitano parece haber hecho reaccionar al vigente campeón de la Serie A. Aún no conocen la derrota y vienen de imponerse en los últimos cuatro encuentros al Sassuolo por 1-6 y a la Juventus por 2-1. Como ha señalado el técnico del Nápoles, no renuncian a nada y llegan a la Ciudad Condal con la idea de jugar «de igual a igual» a los de Xavi.

El Barcelona se juega una millonada

El Barça ha presupuestado esta temporada alcanzar, como mínimo, los cuartos de final en la Champions. Por tanto, cuentan con los premios que otorga la UEFA por clasificarse tanto para octavos como para la siguiente fase. Al haber pasado a los octavos de final ya les han reportado los primeros 9,6 millones de euros en ingresos. Pero eso no es suficiente, pues para no sufrir pérdidas como en los años anteriores, deberán superar al Nápoles y llegar a los cuartos de final para ingresar los últimos 10,6 millones.

Será entonces a partir de semifinales cuando aparecerían los llamados ingresos no previstos y con los que el Barcelona no contaba. La UEFA reparte por clasificarse 12,5 millones de euros, mientras que alcanzar la final serían 15,5 millones más. Pero hablar de semifinales sería muy precipitado, pues primero hay que pasar a los cuartos.