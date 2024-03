Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Nápoles de la Champions League

El Barcelona se juega la temporada ante el Nápoles en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Estadio Olímpico Lluís Companys dictará sentencia después del 1-1 en el Diego Armando Maradona y es por ello que los culés tendrán que ganar si quieren sacar ese billete para los cuartos de la máxima competición continental. En la Ciudad Condal son conscientes de que parte de los objetivos de este curso de los de Xavi Hernández pasan por avanzar de ronda y es por ello que no se podrán guardar nada ante los italianos.

Horario del Barcelona – Nápoles de la Champions League

El Barcelona recibe al Nápoles en el Estadio Olímpico Lluís Companys para disputar el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Ambos conjuntos empataron 1-1 en la ida en el Estadio Diego Armando Maradona, en San Paolo, por lo que todo se resolverá en la Ciudad Condal. El que gane sacará su billete a los cuartos de final de la máxima competición continental, mientras que un empate mandaría el duelo a la prórroga. Xavi Hernández tendrá que afrontar este encuentro con bajas importantes, como las de Pedri y Frenkie de Jong, que se lesionaron hace una semana y media y supone un duro golpe para ese interés de los azulgranas de estar en la siguiente ronda, ya que, además de lo deportivo, también encontraríamos el aspecto económico y también la participación en ese primer formato del Mundial de Clubes en el que, por ahora, estarían fuera ya que el que entraría en el campeonato sería el Atlético de Madrid.

Los de Xavi Hernández tendrán delante a un Nápoles que no se lo va a poner nada fácil, aunque es cierto que los italianos tampoco están viviendo una temporada positiva después de haber ganado la Seria A el curso pasado. Eso sí, desde el empate contra el cuadro azulgrana, con Francesco Calzona al mando, todavía no saben lo que es perder y llegan tras haber goleado al Sassuolo, a la Juventus y empatado contra el Torino. La UEFA ha programado este Barcelona – Nápoles de la vuelta de los octavos de final de la Champions League para este martes 12 de marzo. El balón comenzará a rodar en el Estadio Olímpico Lluís Companys a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que no se produzca ningún incidente que el colegiado haga retrasar la hora de inicio en Montjuic.

Dónde ver y en qué canal de televisión es el Barcelona – Nápoles

Este partidazo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys y ambos conjuntos protagonizarán una lucha tremenda sobre el verde de Montjuic para intentar estar en los cuartos de la máxima competición continental. Este Barcelona – Nápoles se podrá ver en Movistar+, que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión de la máxima competición continental en nuestro país. El canal asignado para retransmitir en directo por televisión es Movistar Liga de Campeones, el cual hay que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar este choque entre culés y napolitanos y también del resto de duelos del torneo que todos los equipos sueñan con ganar.

Además, todos aquellos seguidores del cuadro azulgrana y amantes del fútbol en general también podrán ver este partidazo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa, como la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto de este Barcelona – Nápoles en el Estadio Olímpico Lluís Companys. También publicaremos las noticias más relevantes y las reacciones que se produzcan una vez que el colegiado señale el pitido final en Montjuic.

Árbitro y estadio del partido Barcelona – Nápoles

Las obras continúa en el Camp Nou y el Barcelona sigue viviendo temporalmente en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en la zona de Montjuic. Este será el escenario de este choque de la vuelta de los octavos de final de la Champions League y se trata de una auténtica final para los de Xavi Hernández, ya que tienen mucho en juego. Este campo no ha conseguido presentar grandes entradas, pero en el club esperan que los hinchas llenen las gradas del feudo culé para que apoyen a los suyos en la persecución de ese objetivo de superar al Nápoles para estar en los cuartos de final. Hay que recordar la importancia de este recinto deportivo para la Ciudad Condal, ya que fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

Hay mucho en juego y es por ello que los futbolistas tratarán de darlo todo para conseguir ese billete para los cuartos de final y se espera que los protagonistas sean los jugadores y los entrenadores y no los árbitros. La UEFA ha designado al holandés Danny Makkelie como el colegiado principal de este Barcelona – Nápoles de la vuelta de octavos de la Champions League. Su compatriota Rob Dieperink estará a los mandos del VAR, por lo que será el responsable de advertir a su compañero si alguna acción polémica se le pasa por alto para que vaya a verla repetida al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Olímpico Lluís Companys.