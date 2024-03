Ahora Xavi no descarta seguir en el Barça: «A día de hoy…»

Xavi Hernández fue preguntado de nuevo por si su decisión de abandonar el Barcelona a final de temporada es irrevocable, pero esta vez no descartó la continuidad si cambia radicalmente la situación del equipo, como sí venía haciendo hasta la fecha. «Después ya está, fecha de caducidad. A día de hoy no hay cambios», respondió el entrenador antes del trascendental partido de la vuelta de los octavos de la Champions League contra el Nápoles.

Ese encuentro, que se celebrará el próximo martes a las 21:00 horas en el Olímpico de Montjuic, marcará el devenir de la temporada para un Barça que, de caer eliminado, perderá casi todas las opciones de conseguir algún título de aquí a junio. Con el Real Madrid a ocho puntos, la Liga se antoja prácticamente imposible para el conjunto de Xavi, que de obrarse el milagro no descartaría seguir al frente del proyecto culé.

A pesar de que en los últimos días el catalán ha catalogado el anuncio de su marcha como efecto vitamina para sus jugadores en base a los últimos resultados, en sus últimas palabras Xavi no ha dado completamente por zanjada su aventura en el banquillo azulgrana. «Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, el 30 de junio. Pase lo que pase mañana, yo voy a seguir hasta el 30 de junio, no me cambia absolutamente nada», respondió a la gran pregunta de si seguirá en caso de caer eliminado ante el Nápoles.

"A día de hoy…". ¿Puede cambiar de opinión Xavi? Arranca Info #DeportePlus con @sguasch 📺𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐮𝐬+ (𝐝𝐢𝐚𝐥 𝟕) pic.twitter.com/u9303KD3eU — Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) March 11, 2024

Luego, en esa entrevista concedida a Movistar +, afirmó no haber cambiado nada en torno a su salida «a día de hoy». Xavi también tuvo la oportunidad de enviar un mensaje de optimismo en rueda de prensa de cara al cruce contra los italianos, un partido que afrontan sin «miedo a fallar» y conscientes de que pueden desempatar la eliminatoria (1-1) para regresar a unos cuartos de Champions por primera vez en cuatro años.

Xavi se la juega ante el Nápoles

«Es un partido de darle la vuelta a la tortilla y estar en cuartos tras cuatro temporadas sin hacerlo. Es una oportunidad de darle la vuelta a los últimos años en esta competición. Tenemos bajas, pero no es excusa, tenemos que mostrar nuestro fútbol y ser valientes. No tenemos miedo a fallar, sino ganas de demostrar que podemos competir en esta competición después de años de no estar al nivel», aseguró en rueda de prensa.

Xavi espera a un Nápoles «valiente» que se atreverá a jugar desde atrás, con presión alta y con ganas de tener balón. «Será un partido abierto, bonito. Tienen mucha calidad arriba y estamos delante del vigente campeón del Scudetto. Es un partido grande y hay que competirlo de la mejor manera posible», valoró.

«No hay favoritos. Pienso que está al 50-50. Sí que el peso de la afición nos da un poco más de favoritismo y nosotros nos vamos a dejar la piel. Tenemos los detalles preparados para cubrir todos los escenarios que pensamos que pueden ocurrir mañana. Del Nápoles me gustan mucho los tres de delante, con nivel top en Europa. Y presionan, juegan desde atrás, y se parecen mucho a lo que queremos. Calzona ha mejorado al equipo», reconoció sobre el rival y su técnico, que debutó ante el Barça en la ida en el estadio Diego Armando Maradona.