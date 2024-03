Xavi: «Mañana yo no soy el importante, tengo fecha de caducidad»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del trascendental partido de la Champions League ante el Nápoles. El conjunto azulgrana se juega el pase a los cuartos de final de la máxima competición europea tres años después y el técnico español manifestó toda su confianza en sus jugadores. No obstante, no podrá contar con jugadores importantes como Pedri o De Jong.

«Es el partido más importante de la temporada. Es la Champions League. Estamos preparados y motivados. Haría cuatro años que no llegamos a los cuartos de final. Competir es la palabra clave. Tenemos la ilusión de hacerlo bien, de competir. Es verdad que no pasan por su mejor momento, pero son los campeones del Scudetto. Necesitamos a la afición para vivir otra gran noche», comenzaba el entrenador del Barcelona.

Sobre el estado de forma de los dos equipos: «Veo a los dos equipos parecidos. Con el cambio de entrenador, se les ven más a gusto y dinámicos. Llegamos bien nosotros, pero tenemos bajas importantes. A partir de aquí, toca competir en un escenario ideal. Fuimos mejores allá y toca serlo también aquí».

«Toca girar la tortilla. Es el momento de poder llegar a los cuartos de final, es una oportunidad. Es un partido ante nuestra afición, tenemos bajas, pero no tenemos excusas. Nos toca ser valientes, no tenemos el miedo de fallar, al contrario, la necesidad de demostrar que tenemos el nivel», añadió sobre la presión que tendrán ante el Nápoles.

«Mañana no soy el importante, lo es el club. Yo tengo fecha de caducidad. Con la unión del barcelonismo, con el campo lleno, toca vivir otra noche mágica. No priorizo mi persona, priorizo al club y al equipo», dijo Xavi Hernández.

Estado del Nápoles

«Espero un Nápoles valiente, que juegue desde atrás, que presione alto… Puede ser un partido bonito para el espectáculo, no especulan. Tienen un gran nivel individual. Será un partido grande y tocará competirlo de la mejor manera posible».

«Yo no soy el importante, lo es el club, el equipo, los futbolistas… Agradezco las palabras de uno de los capitanes, me siento apoyado por el vestuario. Les diré que no tengan miedo, que no aporta nada. Es una gran oportunidad para estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo».

Posibles penaltis

«Hemos trabajado lo que puede pasar en cada escenario», dijo Xavi sobre si han entrenado los penaltis. «Según tú, no nos llega al nivel todavía. No hay favoritos, está al 50%, pero la afición nos puede dar un punto de favoritismo. Esto tiene que ser mañana una olla a presión», comentó sobre el favoritismo del equipo en la eliminatoria.

Sobre Ferran Torres: «No hay recaída, pero las sensaciones no son las de estar al 100%. Si todo va bien, estará para el día del Atlético de Madrid».

Christensen se ha ganado el puesto de mediocentro defensivo y Xavi habló al respecto: «Es muy difícil que un pivote genere asistencias de gol, pero sí que divida. Nos está aportando más de lo que pensábamos. Está bien y cómodo, mañana tiene que ser importante. Es una nota positiva su cambio de posición».

Jugar en Montjuic

«Del Nápoles me gustan muchas cosas, tienen mucho nivel, en individualidades. Juegan muy bien desde atrás, juegan parecido a nosotros. Montjuïc se tiene que parecer al Camp Nou. Los culés tienen que venir a animar y que esto sea una olla a presión. Que sean el jugador número 12 y que los jugadores sientan el apoyo».

«Los jugadores han dado un paso adelante. Nuestra relación siempre ha sido muy buena y sincera. No ha sido el caso de que hubiese tensión. Han dado un paso adelante por el ‘staff’, no tenía ninguna duda de que esto pasaría».

Sobre cuál es el jugador que más le gusta del Nápoles: «Te diría Lobotka. Me gusta a nivel de construcción de juego, no pierde ningún balón. Me gustaría verlo en un club como el Barça. Marca mucho la diferencia para el Nápoles».