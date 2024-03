La muerte del ex jugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, pareja de la tenista Aryna Sabalenka, se está tratando como un «probable suicidio», informó el martes la Policía de Miami-Dade, en Estados Unidos. El portavoz de la policía, Argemis Colome, dijo en un correo electrónico que el lunes la policía «fue enviada al St. Regis Bal Harbour Resort, para atender un caso de un hombre que saltó desde un balcón».

«La Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade respondió y se ha hecho cargo de la investigación del probable suicidio del señor Konstantin Koltsov. No se sospecha que haya ocurrido ningún acto criminal», añadió. A lo largo de su carrera, el deportista bielorruso llegó a jugar en la poderosa liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL) con los Penguins de Pittsburgh más de 140 partidos.

«Los Penguins extienden su más sentido pésame a la familia y amigos» de Koltsov, dijo el equipo en un comunicado. El ex delantero disputó con Bielorrusia los Juegos Olímpicos de invierno de Salt Lake City-2002 y Vancouver-2010, además de nueve ediciones del Mundial de hockey sobre hielo.

Informaciones sobre Konstantin Koltsov

El ex jugador de hockey sobre hielo y pareja de la tenista Aryna Sabalenka, ha fallecido a los 42 años, tal y como informó este martes la federación bielorrusa de este deporte. Koltsov «murió repentinamente», escribió la federación de hockey sobre hielo en un corto comunicado en el que no precisó la causa ni el lugar del fallecimiento. La jugadora, de 25 años, no ha hecho declaraciones hasta el momento.

El que fuera jugador profesional de hockey sobre hielo entre 1997 y 2016 ha fallecido este martes en Miami a los 42 por causas que aún se desconocen. Así lo ha dado a conocer también el club Salavat Yulaev a través de un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, donde ha informado acerca de la muerte inesperada de uno de los jugadores más queridos de la afición, que actualmente era entrenador de delanteros. «Con profundo pesar les informamos que el entrenador de Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, ha fallecido». Según varios medios bielorrusos, la causa de la repentina e inesperada muerte de Konstantin Koltsov fue una tromboembolia, pero desde Miami llegan informaciones muy diferentes que apuntan al suicidio.

El deportista bielorruso estuvo casado con Julija Milahilova durante décadas y tuvo un total de tres hijos con ella, de la que se separó en el año 2020. Un año más tarde, Koltsov hizo oficial a través de sus redes sociales que había empezado una relación con la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número dos del mundo. El ex deportista era una figura fundamental en la carrera de Sabalenka y también en su bienestar personal. Durante estos últimos años le ha acompañado a un gran número de torneos. De hecho, actualmente estaba en Miami para acompañarla en el Masters de Miami que se disputara esta semana en Estados Unidos. Además, era su gran apoyo cuando las cosas no iban tan bien. Una Sabalenka que recibe otro golpe durísimo tras perder a su padre en 2020, falleciendo con 43 años también de manera repentina.