Pipi Estrada ha formado un lío tras desvelar en Sálvame hace unos días las tácticas que utilizan los futbolistas para ligar. El periodista asegura que las famosas que aparecen en televisión gustan mucho a los jugadores y cuenta cómo llegan a ellas después para conocerlas. «El mercurio del termómetro con las famosas se les pone muy rojo. Nunca dan la cara, utilizan a sus plebeyos» en redes sociales para contactar con las mujeres que les gustan.

«Cuando les interesa una mujer, por la razón que sea, les piden que intenten localizarla, hablar con ella y convencerla. Ellos nunca dan la cara», añade Pipi Estrada, que insistió en el «morbo» que despiertan en los deportistas las mujeres famosas que salen en la pequeña pantalla: «En un momento determinado les ponen muy cachondos». No dio nombres el periodista, pero la primera consecuencia ha sido el bloqueo de Gerard Piqué.

El colaborador ha sufrido ciertas represalias: «Las consecuencias que he tenido ha sido que me ha bloqueado uno de ellos»

“Las consecuencias que he tenido ha sido que me ha bloqueado uno de ellos, un jugador muy ‘top’. Voy a decir el nombre porque me da igual”, comenzaba explicando Estrada, que además aseguraba que se había portado muy bien con ese futbolista en cuestión. “En momentos puntuales me he portado bien con él porque coincidimos en una discoteca en Barcelona, en Sutton concretamente, donde vi cosas que nunca conté. Ahora veo que va in crescendo la tontería. Yo soy un tío muy leal, pero cuando piensas que estás por encima del bien y del mal yo siempre digo que aquí cagamos y meamos todos».

“El que me ha bloqueado, que está pasando una época complicada es Gerard Piqué. No sé por qué se ha dado por aludido. Intuyo que porque la historia que yo cuento coincide en el tiempo con la de otro futbolista que celebra su cumpleaños en la Costa Azul y en el que hubo un ‘revoltijo’ importante”, finalizaba Pipi.