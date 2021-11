Pol Espargaró es baja definitiva para el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El piloto de Granollers tenía la esperanza de poder participar en la última prueba de la temporada después de su fuerte caída en el FP3, sin embargo, tras evaluar su estado en la mañana de este domingo 12 de noviembre, han decidido que lo mejor era no arriesgar y centrarse en los test de Jerez.

De esta manera, el equipo Repsol Honda no tendrá ningún piloto en este gran premio. «Tras valorar su estado esta mañana, Pol Espargaró

no participará en la #ValenciaGP ya que él y el Repsol Honda Team se centran en el test de Jerez», informa el equipo a través de redes sociales. La caída en el FP3 fue muy dura y aunque los análisis indicaban que no tenía nada roto, el piloto y el equipo han decidido que lo mejor era no subirse a la moto.

«Desafortunadamente, tuve una gran caída durante la FP3 en la curva 13. El impacto fue muy fuerte, pero afortunadamente no tengo lesiones graves y nada parecía roto en las pruebas que hicimos en el hospital. En este momento tengo mucho dolor alrededor de las costillas cuando respiro, esto es lo que más me duele. Estoy realmente decepcionado porque teníamos una gran velocidad y me sentía muy confiado. Lo siento por mi equipo. Esta noche descansaremos, tomaremos analgésicos y veremos cuál es la situación por la mañana», explicaba Pol el sábado tras su caída en declaraciones facilitadas por el Repsol Honda.

Su presencia el domingo se complicaba después de no poder participar en la sesión de clasificación. Sin embargo, desde la fábrica del ala dorada se mostraban cautos a la espera de ver cómo amanecía el español. Desgraciadamente se ha confirmado su baja, que se une a la de Marc Márquez, ausente en este gran premio por un episodio de diplopía, y el conjunto nipón se ha quedado sin representantes en Cheste ya que el de Cervera no había sido sustituido por el piloto probador del equipo como en Portimao. Desde el Repsol Honda ya miran a Jerez donde tampoco estará Márquez pero sí podrán contar con Espargaró.