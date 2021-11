Malas noticias para el equipo Repsol Honda. Pol Espargaró es baja para la clasificación del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP y el equipo nipón se queda sin pilotos, porque Marc Márquez no ha acudido a la cita por lesión. El de Granollers se va a quedar en el hospital lo que resta del sábado para ser examinado en profundidad por los doctores, aunque según el último parte médico «ha evitado lesiones graves».

«Tras su caída, Pol Espargaró no participará en las sesiones restantes de hoy en el #ValenciaGP. Está siendo sometido a más controles en el hospital y ha evitado lesiones graves», informa HRC en un comunicado. El piloto español se fue al suelo en la curva 13 del Ricardo Tormo durante el inicio de los libres 3 y quedó tendido en la grava de la escapatoria. Estaba totalmente consciente, aunque con evidentes gestos de dolor, y tuvo que ser evacuado en camilla y llevado al centro médico de inmediato.

