Pol Espargaró ha sufrido un fuerte accidente durante el FP3 del GP de la Comunidad Valenciana. El piloto de Repsol perdió el control de la moto en la curva 13 y salió volando por los aires. Fue trasladado de inmediato al centro médico del circuito Ricardo Tormo de Cheste para que le examinaran las lesiones.

¡Una caída DURÍSIMA de @polespargaro! 😥 La Honda le escupió 'por orejas' 😰 El piloto está CONSCIENTE, pero ha sido llevado al centro médico para hacerle un chequeo.

Al caer la moto le pasó por encima y no le dio de milagro. El piloto estaba consciente tras el fuerte golpe pero fue trasladado al centro médico por precaución. Pol venía siendo uno de los más rápidos en la jornada del viernes, el único que logró plantar cara a las Ducati. Cuando se fue al suelo, el pequeño de los Espargaró ocupaba la sexta posición.

El piloto español ha sido trasladado al Hospital 9 de Octubre de Valencia para ser examinado en profundidad. A priori, tras las primeras exploraciones en el centro médico del circuito de Cheste, no tiene nada roto. No obstante lo han llevado al hospital para hacerle placas y determinar que no ha sufrido mayores daños físicos más allá del fuerte golpe y puede volver para competir.

Pol estuvo consciente en todo momento, tal y como informa el parte médico de MotoGP. La caída fue durísima pero por fortuna parece que no se ha roto nada, tiene un fuerte dolor en las costillas como consecuencia de la caída como informó el equipo Repsol Honda. Ahora serán los médicos los que determinen si el catalán está apto para correr el gran premio.