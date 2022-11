Piqué y los insultos a Gil Manzano: «Fue un compañero…»

Gerard Piqué se despidió del fútbol con una expulsión sin jugar ni un solo minuto en Pamplona frente a Osasuna. El central azulgrana, en el descanso, persiguió a Gil Manzano hasta el túnel de vestuarios y le recriminó las polémicas decisiones de la primera mitad. Posteriormente le insultó gravemente tras ser expulsado en su último día como futbolista.

Gerard Piqué explicó su expulsión en una entrevista concedida con Ibai Llanos. «No lo hice. En el descanso después del arbitraje que nos perjudicó y mucho por una serie de cosas. A pesar de todo esto voy a hablar con el árbitro a comentarle varias jugadas. Entro al túnel y le dijo que siempre nos perjudica y solo por decirle esto me expulsa. Yo no le insultó en ningún momento. Yo no dije nada y él me expulsa por eso. A la mínima te expulsan en la Liga española, no puedes decir nada. En la Premier puedes hablar», opinó.

El ex futbolista también echó la culpa a un compañero. «Ya expulsado entro al vestuario con más compañeros y hay uno que dentro del vestuario dice la frase. El árbitro lo debe de escuchar desde su vestuario y pone las palabras en mi boca. Lo añade después porque me quiere meter seis partidos. A los árbitros les falta empatía y poder hablar con ellos», concluyó.

Gil Manzano afirmó en el acta del encuentro que: «En el minuto 45 el jugador (3) Piqué Bernabéu, Gerard fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el primer tiempo, estando ya en el interior del túnel de vestuarios, por dirigirse a mí en los siguientes términos: «¿Has visto qué córner nos has pitado?».

Gil Manzano culminó el acta arbitral recogiendo los graves insultos del central azulgrana en un último apartado de otras incidencias: «Una vez comunicada al Delegado de Club la expulsión de este jugador, este continuó repitiendo las mismas expresiones descritas en el apartado de Expulsiones, teniendo que ser introducido en su vestuario por personal de su club, mientras se dirigía a mí en los siguientes términos: «¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!»».