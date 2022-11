Piqué, una carrera manchada por sus faltas de respeto a los árbitros

Gerard Piqué se despidió del fútbol con una nueva expulsión por insultar al árbitro. El central del Barcelona increpó a Gil Manzano en el túnel de vestuarios en el descanso del partido ante Osasuna. «Has visto qué córner nos has pitado. Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia». La cosa no se quedó ahí. El personal del club se lo llevó a su vestuario mientras le gritaba al colegiado extremeño: «Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre».

Esas declaraciones le costaron la roja en su último partido como futbolista, pero lo cierto es que no es la primera vez que Piqué arremete contra los árbitros. Sus faltas de respeto contra ellos han sido el pan de cada día durante su carrera. En 2013, tras un Elche-Real Madrid, en el Martínez Valero publicó un tuit que decía «viendo una película de humor por el Canal + Liga. ¡Siempre va bien a estas horas de la noche!», ironizando sobre un penalti pitado en favor de los blancos que transformó Cristiano Ronaldo e hizo el 1-2 definitivo.

Unos años más tarde, en 2015, durante la vuelta de la Supercopa de España ante el Athletic, Piqué sería expulsado por insultar gravemente al asistente de Velasco Carballo. «Me cago en tu puta madre», le dijo. Apenas unas semanas después, el central y Velasco Carballo, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, se volvieron a encontrar en un duelo de Liga y el jugador azulgrana acabó expulsado. Tras el choque, el central dio su explicación y le acusó de «premeditación». «En el descanso le dije al árbitro que era penalti a Keita y él se la ha guardado. Tengo la sensación de premeditación».

Ya en 2017 cargó con David Fernández Borbalán por su actuación en un Athletic-Barcelona en San Mamés por dos penaltis no señalados sobre Neymar y él, y dejó una frase que trajo mucha cola: «El penalti a Neymar y el que me hacen a mí son claros. Ya sabemos cómo funciona esto. Queremos jugar al fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca el arbitraje. Lo vimos en el Madrid-Sevilla». Una semana después se reafirmó en sus palabras: «Ratifico lo que dije y creo que cada semana me dan más la razón».

«El 85% de los árbitros son del Madrid»

Esa temporada, la Liga se la llevó el Real Madrid y en la previa de la final de Copa del Rey entre Barcelona y Alavés, Piqué dijo que creía «sinceramente que los árbitros han podido influir en la Liga». Unos meses antes, ya tuvo un cruce de declaraciones con Sergio Ramos después de que el camero fuera expulsado en el Clásico y remarcó que «aquí (Santiago Bernabéu) están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos».

Ya en 2021, en una entrevista al canal de YouTube Post United, el central español desvelaba que un ex árbitro le reconoció que «el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Inconscientemente, pero cómo no van a tirar más de un bando que del otro». Su trauma por el Madrid y los árbitros le viene desde pequeño. En una entrevista en Movistar+ dijo que «los árbitros ayudan al Madrid desde alevines».

Sus declaraciones se deben a unas imágenes del documental Los Otros de Brunete, en el que le mostraron un error suyo que le costó al Barça una final que perdió contra el Madrid. Para Piqué fue falta y bromeó con que los árbitros favorecen a los blancos hasta en las categorías inferiores. Lo cierto es que el futbolista del Barcelona nunca se ha mordido la lengua para hablar de los colegiados, ni siquiera como presidente del Andorra. «Lo del árbitro del Real Sociedad B – Andorra fue para matarlo», dijo en abril de este año.