La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue trayendo cola. Ambos todavía no han llegado a un acuerdo de divorcio, siendo la custodia de sus hijos el principal escollo. La cantante alega que el central fue el responsable directo de la ruptura por sus infidelidades. Y ahora ha salido a la luz el testimonio de una modelo con la que según ella no llegó a tener nada, pero a la que mandó mensajes muy subidos de tono estando con Shakira.

Suzy Cortez, brasileña conocida por Miss Bum Bum, ha confesado que el jugador del Barça le enviaba mensajes íntimos y privados entre los años 2016 y 2018. “Yo era amiga del ex presidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje”, asegura en el Diario de NY.

“Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto me medía el trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, añade la influencer, que arrasa en Onlyfans vendiendo contenido sin censura.. Incluso, desvela que el propio Piqué le enviaba fotos sin ropa. “Fue muy irrespetuoso conmigo”, reitera.

No obstante, ella no quiso entrar en este juego porque sabía que era pareja de Shakira. “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira. Yo estaba como: hombre, estás casado. Respeta a tu familia”, dice. «Como soy la musa del Barcelona, ​​hice varios homenajes al equipo y a los jugadores. Creo que se emocionó un poco y confundió las cosas […] tanto que se ofreció varias veces a verme, estar conmigo, siempre con lujuria. Me persiguió y lo evité, hasta que comenzó a enviarme fotos íntimas de él. Me pareció una falta de respeto y terminé bloqueándolo”, le dice a Terra .