Xavi Hernández no va de farol, más bien lo contrario. El nuevo entrenador del Barcelona va tan en serio con el tema de la disciplina que ha obligado a Gerard Piqué a cambiar sus planes, que pasaban por acudir próximamente a una entrevista en El Hormiguero, coincidiendo con su paso por Madrid para presentar las Davis Cup Finals by Rakuten (organizada con su empresa Kosmos Tennis).

Una muestra más de que Xavi llega en plan sargento y de que no va a dejar pasar ni una a ningún jugador, ni a los jóvenes ni tampoco a los pesos pesados como puede ser Piqué. Y es que muchas de las normas del técnico filtradas señalan directamente al defensa, que está en una etapa de su vida en la que el fútbol va perdiendo interés para él mientras que con sus negocios pasa lo contrario.

Una de las nuevas leyes del vestuario del Barcelona es la de controlar toda actividad extradeportiva de los futbolistas. En el caso de que esos compromisos puedan afectar al rendimiento del jugador se restringirán, y obviamente Piqué tiene mucho que perder si Xavi no le permite viajar a Madrid a promocionar su Copa Davis, o a los eventos que organiza con Ibai Llanos como el Mundial de globos, o a sus charlas con el streamer, etc.

Xavi llega con mano dura

Pero la cosa no queda ahí. Otra de las máximas del técnico del Barça es que el vestuario transmita buena imagen y dé ejemplo. Esta norma también recuerda a Piqué, que sin ir más lejos protagonizó hace unas semanas junto a su cuadrilla un inaceptable altercado con un fotógrafo cuando hacía surf en la costa cántabra, y que también suele protagonizar rifirrafes y peleas a través de las redes sociales, ridiculizando e intentando mofarse de determinadas personas.

También está el tema de las actividades de riesgo, otra regla que apunta a Piqué, al que se ha visto hacer surf, montar en bicicleta eléctrica y llegar así a algún que otro entrenamiento o partido… A partir de ahora y con Xavi como técnico, esto será una falta muy grave y pasará directamente al departamento jurídico del club. Por último, está el tema de la puntualidad y los horarios. El entrenador quiere que todos los futbolistas lleguen a la ciudad deportiva una hora y media antes de los entrenamientos y les obligará a que se queden a comer allí. ¿Qué pensará un Piqué que decía hace unos meses esto?: “Apenas duermo cuatro o cinco horas. Me falta tiempo para todo. En el club lo han entendido y no hay problemas. Empleo mi tiempo libre en dedicarme a lo que me gusta”.