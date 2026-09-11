Pipi Estrada da las notas de la semana y esta vez el suspenso estaba muy claro: Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El periodista deportivo avisa de las «triquiñuelas» que puede hacer en la pelea por albergar la final del Mundial 2030, en plena polémica por las intenciones de Marruecos, que da por hecho que será en Casablanca.