Pillan a Sinner con una joven en su móvil y desvelan su identidad: modelo y ex de otro famoso deportista

En las últimas horas, la prensa italiana ha desatado una auténtica tormenta mediática alrededor de Jannik Sinner, la joven estrella del tenis que atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El motivo no tiene que ver con su rendimiento en la pista, sino con un detalle personal que no ha pasado desapercibido para los fotógrafos ni para los medios de comunicación especializados en el mundo del corazón. Sinner fue captado con su teléfono móvil en la mano y en la pantalla, a la vista de todos, aparecía la imagen de una joven que rápidamente levantó sospechas sobre su identidad.

Poco tardaron los periodistas transalpinos en identificarla. Y es que se trata, nada menos, que de la modelo danesa Laila Hasanovic, una figura habitual en el mundo de la moda y, además, conocida por haber mantenido en el pasado una relación sentimental con el piloto Mick Schumacher, hijo del legendario campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher.

El descubrimiento ha corrido como la pólvora en Italia, donde Sinner es visto ya como un símbolo nacional no solo por su tenis impecable sino también por su imagen pública, cuidada al detalle. La revelación de quién ocupa el fondo de pantalla del móvil del jugador ha generado tanto sorpresa como curiosidad entre sus seguidores, ya que el joven siempre se ha mostrado extremadamente reservado respecto a su vida privada. Hasta ahora, el número uno del tenis italiano había evitado pronunciarse sobre romances, amistades íntimas o posibles parejas, centrando siempre su discurso en el esfuerzo, la disciplina y la ambición deportiva. Sin embargo, este descuido aparentemente inocente abre la puerta a un sinfín de especulaciones.

Laila Hasanovic y Sinner, juntos

Laila Hasanovic, de origen danés, se ha consolidado como una de las modelos más prometedoras de su país, con colaboraciones para reconocidas marcas internacionales y una fuerte presencia en redes sociales. Su relación con Mick Schumacher fue seguida de cerca por la prensa alemana y por los aficionados del automovilismo, quienes vieron en la pareja la unión de dos jóvenes con apellidos que ya eran sinónimo de éxito. No obstante, esa historia terminó y cada uno siguió su camino. Que ahora su rostro aparezca en el móvil de Jannik Sinner ha desatado rumores sobre una relación sentimental entre ambos, aunque de momento ninguna de las dos partes ha confirmado ni desmentido la información.

La prensa italiana se ha apresurado a destacar que no se trata de un simple detalle irrelevante. En un país donde la vida privada de los deportistas de élite se convierte rápidamente en asunto de interés nacional, el romance entre Sinner y Hasanovic no lo es menos. Más aún teniendo en cuenta que Jannik es, a sus 23 años, uno de los iconos emergentes del tenis mundial, llamado a suceder a los grandes campeones de las últimas décadas. Cada movimiento suyo, tanto dentro como fuera de la pista, es seguido con lupa, al igual que ocurre en España con Alcaraz, que también ha sido relacionado con varias jóvenes.

Mientras tanto, Sinner continúa con su rutina profesional, preparándose para los próximos compromisos en el circuito y tratando de no perder la concentración en un momento crucial de su trayectoria. Aunque ha demostrado una madurez admirable para manejar la presión deportiva, la atención mediática sobre su vida privada podría convertirse en un nuevo desafío que pondrá a prueba su capacidad de mantener la calma.