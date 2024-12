Pillan al futbolista de la Real detrás del famoso tuit de hace 10 años: «Hoy paseo, siesta y pajilla»

Una década después, la Real Sociedad ha revelado este martes quién fue el verdadero culpable detrás del escueto e inesperado tuit «hoy paseo, siesta y pajilla» que apareció por sorpresa en las redes sociales del club donostiarra.

Hoy paseo siesta y pajilla pic.twitter.com/089mxFmTw8 — Pretty Games 🦜🇧🇷 (@PrettyGamesES) May 18, 2021

La publicación, que se hizo viral en apenas dos minutos, fue compartida un 2 de marzo de 2014 antes de un partido crucial en Sevilla. La Real no tardó en borrarlo y lo achacó a un ataque cibernético, pero hoy ha dado a conocer al responsable de aquel desconcertante comentario.

A través de un vídeo de más de cuatro minutos, la Real explicó cómo sucedió todo aquel día antes de jugar en el Sánchez-Pizjuán. A través del director de comunicación del club, Luis Arconada, y con otros protagonistas como Markel Bergara y David Zurutuza, el club termina dando a conocer la intrahistoria.

El futbolista que compartió aquel tuit no fue otro que Rubén Pardo, jugador de la Real por aquel entonces. El ex jugador txuri urdin le pidió el teléfono al director de comunicación y aprovechó para publicar el tuit que en el propio vídeo reconoce como «el mejor tuit en la historia de la Real».

«Pedí el móvil al jefe de prensa y me lo dejó. En ningún momento se imaginó lo que podía pasar y publiqué el mejor tuit de la historia de la Real. No me dejaron ni dos minutos de gloria. A partir de ahí todo es historia», señaló Rubén Pardo.

Hoy vídeo, siesta y lo que surja 🤣 Un saludo desde Grecia a toda la familia Txuri Urdin 🙌🏻 @RealSociedad 🙌🏻💙🤍 https://t.co/bKH8WFQ33g — Rubén Pardo (@RubenPardo) December 17, 2024

El futbolista vasco se encuentra ahora en Grecia, donde en 2023 decidió emprender una nueva aventura de la mano del Aris de Salónica. Y desde allí, Pardo respondió al vídeo publicado hoy en las redes por la Real. «Hoy vídeo, siesta y lo que surja. Un saludo desde Grecia a toda la familia Txuri Urdin», escribió el ex jugador de la Real.