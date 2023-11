Tremendo escándalo sexual de nuevo en la NBA. Josh Giddey, jugador muy importante de los Oklahoma City Thunder, se ha hecho viral por culpa de unas fotos y vídeos junto a una chica supuestamente menor de edad, concretamente una niña de 15 años. Su nombre es Livv Cook y sería estudiante de segundo año de secundaria en Estados Unidos. Un turbio y complicado asunto que está dando mucho que hablar en medios de comunicación y redes sociales al otro lado del charco.

La propia Livv publicó imágenes en su perfil presumiendo de haber tenido relaciones sexuales con Giddey y el jugador parece sentirse lo suficientemente cómodo con ella como para hacer que la gente piense que esto es cierto, pues aparecen juntos en varios vídeos riéndose. Las imágenes fueron publicadas inicialmente por una cuenta anónima que después eliminó la publicación, pero ya era demasiado tarde y Josh Giddey está en el centro de la diana en Estados Unidos.

OKC guard Josh Giddey is under fire for reportedly being involved with an underage girl

She is allegedly 15 and a junior in high school😳 pic.twitter.com/glevyNxTnL

— UFM TV™️ (@UnfilteredInd) November 23, 2023